Marina La Rosa: "Se il sesso allungasse la vita avrei le ore contate. Sono santa"

Marina La Rosa è sempre stata un personaggio sopra le righe, da quando è diventata famosa, non si è mai limitata nell'esternare le sue opinioni, anche quando avrebbero potuto creare scompiglio, oppure quando avrebbero potuto mettere in luce un lato anche nascosto di sé. Ed ecco, infatti, che su Instagram, scherzando con i suoi followers, ha scritto una frase che sottolinea anche la sua verve, particolarmente ironica.

La battuta di Marina La Rosa

"Certo che se il sesso allungasse la vita, avrei le ore contate" scrive l'ex gieffina che cavalcando l'onda del sarcasmo aggiunge: "Siamo anche in quaresima. Tra un po' divento santa. Anzi, lo sono già". Un modo scherzoso per dire di non avere un partner sessuale da diverso tempo, ma d'altronde non è un'affermazione del tutto nuova da parte del noto volto tv che aveva raccontato in un'intervista che non riusciva a trovare una persona che fosse stuzzicante per lei da quel punto di vista, spiegandone anche il perché:

Non faccio sesso da un sacco di tempo. Per me l'organo sessuale principale è il cervello. Se non mi si eccita il cervello, non mi eccito. Per cui faccio fatica a trovare una persona con cui instaurare una sintonia. Anche se fosse una semplice avventura, ne deve valere la pena.

La fine del suo matrimonio

È dal 2021, anno in cui si è separata da suo marito Guido Bellitti, avvocato specializzato in legislazione europea con cui è stata 15 anni, ed è diventato anche il padre dei suoi figli. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, l'ex protagonista del reality show di Canale 5, aveva raccontato la fine del suo matrimonio, rivelando di essere stata molto male e di aver somatizzato al punto di essere visibilmente sottopeso: "A salvarmi è stato il corpo. Ero arrivata a 47 chili e lì mi sono detta ‘Basta!'". Parlando in quell'occasione della sua nuova vita da single, aveva detto: "La solitudine è l'attitudine al sole e io, mai come oggi, ho un sole dentro e fuori rivolto soltanto ai miei figli e agli amici che, infondo, non sono nient'altro che la famiglia che ci scegliamo".