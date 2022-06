Maria Chiara Giannetta vince il Telegatto per il successo in tv con la serie Blanca Maria Chiara Giannetta è stata premiata con il nuovo Telegatto di Tv Sorrisi e Canzoni per il suo successo in tv, dalla serie Blanca di cui è stata protagonista e grazie alla quale ha vinto il Nastro d’Argento 2022, al ruolo in Don Matteo e alla partecipazione a Sanremo 2022 come co-conduttrice.

A cura di Elisabetta Murina

Maria Chiara Giannetta è stata premiata con il nuovo Telegatto di Tv Sorrisi e Canzoni. Dopo Mahmood e Blanco, a cui è stato consegnato il primo premio nella sua versione rinnovata, è stata l'attrice a riceverlo per il suo straordinario successo in tv, dalla fiction Blanca, grazie al quale ha visto anche il Nastro D'Argento 2022, al ruolo in Don Matteo e alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022.

"Il Telegatto per me è girare pagina"

A consegnare l'ambita statuetta all'attrice è stato Aldo Vitali, direttore del magazine, che da anni premia le personalità più rappresentative nel mondo dello spettacolo, dalla televisione alla musica. "Una sorta di punto e capo. […] Questo premio è un girare pagina", ha raccontato Maria Chiara Giannetta a Tv Sorrisi e Canzoni quando le è stato chiesto cosa significasse ricevere questo riconoscimento, che dopo 14 anni è tornato in una versione rinnovata e green, più contemporanea e attenta all'ambiente. Negli ultimi tempi, la carriera televisiva della co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022, nonché protagonista della serie di successo Blanca, ha preso una svolta decisiva e ha intrapreso una nuova fase:

Il mio percorso è cominciato tanto tempo fa, quando a 19 anni ho lasciato Foggia e mi sono trasferita a Roma per studiare al Centro Sperimentale. Ci sono state le conferme di Don Matteo, di Buongiorno, mamma!, di Blanca, del Festival di Sanremo, ma il cerchio non si chiude qui, questo premio è un girare pagina. Ora comincia un nuovo capitolo.

Il successo in tv di Maria Chiara Giannetta

Maria Chiara Giannetta ha debuttato sul piccolo schermo nella fiction Rai Don Matteo nella quale, dopo un primo piccolo ruolo nel 2014, ha indossato i panni del Capitano dei Carabinieri Anna Olivieri. Ha poi recitato nel film Buongiorno, mamma! insieme a Raoul Bova, anche se è con il ruolo di Blanca, una sovrintendente di polizia cieca nell'omonima fiction di Rai1, che ha conquistato il pubblico. Questa sua interpretazione le è valsa anche il premio come miglior attrice protagonista ai Nastri D'Argento 2022. Ha partecipato anche al Festival di Sanremo 2022 come co-conduttrice al fianco di Amadeus, confermandosi l'attrice rivelazione di questa stagione televisiva.