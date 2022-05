A Mahmood e Blanco il primo nuovo Telegatto, premiati ancora dopo il miglior testo dell’Eurovision Dopo il Best Lyrics Award, Mahmood e Blanco hanno ricevuto il primo nuovo Telegatto, l’ambita statuetta di Tv Sorrisi e Canzoni tornata in versione rinnovata. I due artisti sono stati premiati per il loro percorso di eccellenza nel mondo della musica, dalla vittoria con Brividi a Sanremo, al successo dei loro album e ora pronti all’Eurovision 2022.

A cura di Elisabetta Murina

Blanco e Mahmood con Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni

Non si ferma il successo di Mahmood e Blanco. Dopo il premio Best Lyrics Award, che hanno vinto il per il miglior testo in gara all'Eurovision 2022, i vincitori di Sanremo 2022 si aggiudicano anche il primo Telegatto in versione rinnovata. A consegnarglielo Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, il magazine che da anni premia le personalità più rappresentative nel mondo dell'intrattenimento.

Una consegna speciale per Blanco e Mahmood

I due cantanti hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento per il loro percorso di eccellenza nella musica, dalla vittoria al Festival di Sanremo 2022 con Brividi al grande successo riscosso con i loro album, Blu Celeste e Ghettolimpo. Con questo traguardo, Blanco e Mahmood sono entrati ancora una volta nella storia: sono i due artisti più giovani a conquistare per la prima volta il premio di Tv Sorrisi e Canzoni. Dopo 14 anni di assenza, la statuetta è tornata in una versione totalmente rinnovata e green, un'evoluzione contemporanea, realizzata con materiali riciclati e plastica rigenerata.

È stato Aldo Vitali, direttore del magazine, a consegnare agli interpreti di Brividi l'ambito riconoscimento, presentandosi davanti a bordo di una bici di diamanti, citata nel testo della loro famosissima canzone. I colori scelti sono il blu e giallo, a simboleggiare quelli della bandiera dell'Ucraina. Blanco e Mahmood hanno fatto sapere che ora le statuette sono "al sicuro": entrambi infatti hanno deciso di conservarle a casa.

Blanco e Mahmood vincitori anche del Best Lyrics Award dell'Eurovision

Blanco e Mahmood hanno già ricevuto un premio all'Eurovision Song Contest 2022, senza essere nemmeno saliti sul palco. I due artisti, infatti, prima di ricevere il Telegatto, hanno vinto il Best Lyrics Award, vale a dire il riconoscimento per il miglior testo in gara all'evento. Un traguardo importante per i cantanti vincitori del Festival di Sanremo 2022, che in questa manifestazione si esibiranno con Brividi nella serata finale, in programma il 14 maggio. Secondo i bookmaker, non sono loro i favoriti, ma i due giovani cantanti sapranno sicuramente come stupire il pubblico.