Manuel Bortuzzo in piedi imita Stefano De Martino ad Affari Tuoi, sui social: "Sembrate fratelli" In piedi con dei tutori, Manuel Bortuzzo ha pubblicato su Instagram alcuni scatti in cui ironizza sulla somiglianza con Stefano De Martino. Vestito come il conduttore di Affari Tuoi, con tanto di telefono rosso e pacchi del programma, ha scritto ridendo: "Andava fatto". Nei commenti, c'è chi pensa che siano fratelli.

A cura di Elisabetta Murina

Manuel Bortuzzo come Stefano De Martino. Dopo essersi mostrato in piedi con dei tutori, il nuotatore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ironizzato sulla sua somiglianza con il conduttore di Affari Tuoi. "Andava fatto", ha scritto scherzando su Instagram e aggiungendo agli scatti anche un riferimento al programma con l'iconico telefono rosso e i pacchi.

Le foto di Manuel Bortuzzo che ‘imita' Stefano De Martino ad Affari Tuoi

Sul suo profilo Instagram, Manuel Bortuzzo ha pubblicato alcune foto che lo ritraggono in piedi, appoggiato al bancone della cucina, vestito con camicia bianca e una cravatta nera. In molti hanno sottolineato la somiglianza del nuotatore con Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi, che balza all'occhio non soltanto per l'outfit ma anche per i lineamenti del viso. Bortuzzo ha così deciso di scherzare sull'argomento e ha aggiunto alle sue foto l'iconico telefono rosso del programma (con cui avvengono le chiamate al Dottore) e i pacchi contenenti il montepremi. "Andava fatto", ha poi scritto accompagnando il messaggio con una faccina che ride. Tanti i commenti che sottolineano la somiglianza tra i due: "Sembri suo fratello", ma anche "Dovete condurre insieme".

Manuel Bortuzzo in piedi con dei tutori: "Ogni tanto mi dimentico quanto sono alto"

Solo qualche giorno prima, Manuel Bortuzzo aveva condiviso su Instagram un video in cui si mostrava in piedi con dei tutori. Dopo l'incidente che lo ha colpito, ha perso l'uso della gambe e già nel 2021 si era rialzato sempre con l'aiuto di alcuni sostegni. "Ogni tanto mi dimentico di essere alto 1.95", ha scritto ad accompagnare le foto e il breve video, che lo ritraggono in cucina appoggiato al bancone. Poi ha aggiunto spiegando come ci è riuscito e rispondendo a tutti coloro che glielo chiedevano: "Ho letto vari commenti a riguardo di questo video e volevo ringraziarvi per i bellissimi messaggi che mi avete mandato, ma per essere chiari, sotto i pantaloni, ho i tutori che mi aiutano a stare in piedi! magari senza".