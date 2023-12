Manila Nazzaro: “Il patriarcato? Io insultata solo per avere interrotto una relazione sbagliata” Manila Nazzaro racconta il periodo difficile seguo alla separazione da Lorenzo Amoroso. “Ho subito il patriarcato”, fa sapere l’ex Miss Italia, “Insultata solo perché avevo deciso di interrompere una relazione sbagliata”.

A cura di Stefania Rocco

Manila Nazzaro racconta il difficile periodo vissuto dopo la separazione da Lorenzo Amoruso, ex compagno storico insieme al quale, qualche anno fa, aveva partecipato a Temptation Island. Manila, conclusa quella relazione, è tornata a innamorarsi: da qualche mese accanto a lei c’è il ballerino e coreografo Stefano Oradei, l’uomo insieme al quale ha voltato pagina. Ma, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, l’ex Miss Italia torna sulla fase complessa vissuto con la separazione dall’ex compagno, cominciata con una serie di attacchi ricevuti da parte dell’ex calciatore e sui social. “Io ho passato due separazioni molto forti, la prima col padre dei miei figli ancora di più perché c’erano strascichi famigliari più pesanti. I bimbi devono essere tutelati da entrambe le parti e quando noi donne ci sentiamo carico di queste responsabilità diventa difficile”, racconta Nazzaro mentre in studio divampa il talk basato sulle recenti interviste di Ilary Blasi e Belén Rodriguez, a proposito di separazioni e tradimenti.

Manila Nazzaro: “La società perdona alle donne meno che agli uomini”

“Ho dovuto difendermi di attacchi anche molto pesanti . Una donna che lascia e poi si innamora non viene perdonata. Viviamo in una società in cui a noi donne viene perdonato molto meno”, ha aggiunto Nazzaro riferendosi alla sua vicenda personale, “Ho sofferto leggendo degli insulti solo perché ho deciso di interrompere una relazione sbagliata. Ho vissuto una situazione di grande patriarcato addosso. Lo dico senza alcun timore perché alla donna viene perdonato molto meno e si sente ancora più fragile. In questo c’è ancora tantissimo retaggio culturale. Le donne che fanno una vita normale fuori dai riflettori mi hanno detto di aver vissuto le stesse cose. Mi hanno confessato la paura di cambiare la situazione per paura di pregiudizi e insulti”.

La separazione da Lorenzo Amoruso

Nazzaro si riferisce a quanto accaduto dopo la fine della sua relazione con Lorenzo Amoruso, ex calciatore insieme al quale aveva partecipato a Temptation Island Vip. In più di un’occasione, Amoruso ha mosso pubblicamente accuse nei confronti della sua ex compagna che, al contrario, ha preferito restare in silenzio.