Malgioglio dopo il caso Salmo: “Ho avuto un melanoma. Mettete la crema solare, non sentite i ciarlatani”

Cristiano Malgioglio ha mandato a Fanpage.it un video dopo il recente caso Salmo, che ha raccontato di aver avuto una recidiva di un cancro alla pelle nonostante la crema solare. “Ho avuto un melanoma, non sentite quei ciarlatani che dicono che la protezione è un danno”, ha spiegato l’artista.

Salmo ha scatenato il dibattito pubblico sull'uso delle creme solari dopo aver annunciato una recidiva di un carcinoma basocellulare, per il quale era già stato operato in passato. "Purtroppo io come tanti ho messo le creme solari e il risultato è il cancro della pelle", aveva spiegato. Le sue parole non sono passate inosservate e hanno suscitato reazioni immediate, tra cui quella di Cristiano Malgioglio, toccato in prima persona dal tema.

L'artista scoprii di avere un melanoma sulla gamba durante un controllo e il dermatologo gli diede inizialmente solo cinque mesi di vita. La voglia di approfondire quel neo, nel suo caso, fu quasi dettata da un sesto senso: dopo un incontro con Jennifer Lopez volle dedicare a lei un tatuaggio ma arrivato dal tatuatore decise di non coprire quel neo in particolare e di farlo controllare. Dopo le recenti parole del rapper Salmo, Malgioglio ha mandato a Fanpage.it in esclusiva un videomessaggio raccontando la sua esperienza e invitando alla prevenzione: "Prendete il sole nei momenti giusti, dalle 9 alle 11 e dalle 17 fino al tramonto. Il sole è meraviglioso però anche molto pericoloso".

Senza nominarlo direttamente, l'artista si è fatto portavoce della tesi esattamente opposta a quella del cantante, sottolineando l'importanza di esporsi al sole in maniera responsabile e senza esagerare: "Ho avuto un melanoma preso in tempo. Non sentite quei ciarlatani che dicono che la protezione è un danno e che porta timori. Non è affatto vero".

Soprattutto d'estate, il tema delle creme solari diventa oggetto di dibattito, in particolar modo quando personaggi noti diffondono tesi così divisive. Il direttivo Sidemast (Società italiana di Dermatologia e Malattie sessualmente trasmesse) e l'Istituto Superiore di Sanità hanno invitato a "verificare le fonti e affidarsi alle indicazioni scientifiche", così da evitare di cadere in trappole. In più, c'è anche il rischio che si diffondano pericolosi trend sull'abbronzatura, come quello del tanmaxxing, vale a dire di esporsi senza protezione nelle ore più calde per riuscire a ottenere la "massima abbronzatura". A tal proposito, la dermatologa Ines Mordente aveva spiegato a Fanpage.it: "È uno dei falsi miti più diffusi che le creme siano tossiche. Tutti i filtri solari autorizzati in Europa vengono valutati da autorità scientifiche molto rigorose prima di essere immessi sul mercato".