Mahmood al Tim Summer Hits con il copricapo in pelliccia: critiche inutili, chi è lo stilista dei cappelli sintetici Mahmood ha cantato Ra ta ta e Bakugo al Tim Summer Hits 2024 di domenica 7 luglio. Sul palco si è esibito con un vistoso copricapo in pelliccia, decisamente fuori stagione. Inutili le critiche sui social, il cappello in pelliccia sintetica è del noto designer Benny Andallo, che ha coperto le teste di grandissime popstar e rapper della musica mondiale, da Rihanna a Pink Pantheress e Kid Cudi. I prezzi: dai 300 ai 700 euro di media.

Mahmood ha cantato Ra ta ta e Bakugo al Tim Summer Hits 2024 di domenica 7 luglio. Sul palco si è esibito con un vistoso copricapo in pelliccia, decisamente fuori stagione. Inutili le critiche sui social, il cappello in pelliccia sintetica è del noto designer Benny Andallo, che ha coperto le teste di grandissime popstar e rapper della musica mondiale, da Rihanna a Pink Pantheress e Kid Cudi. I prezzi degli ambiti cappelli? Dai 300 ai 700 euro di media.

Salire sul palco del Tim Summer Hits 2024 con un copricapo di pelliccia così appariscente non poteva che attirare gli elogi e le critiche del pubblico che lo seguiva da casa. C'è chi, conoscendo la sua sensibilità e il suo percorso artistico, non ha minimamente pensato fosse di vero pelo di animale, e chi invece si è lasciato tradire dalla setosità del materiale e dalla sua eccellente manifattura. Non a caso fa parte di una linea di copricapi del designer filippino-britannico Benny Andallo, rinomato nell'ambito discografico per aver fornito i cappelli più originali di alcune scene urban e rap.

Chi è Benny Andallo, designer filippino-britannico di fama mondiale

Nato e cresciuto a Londra, Benny Andallo a 31 anni è una delle figure più importanti nella comunità della moda d'avanguardia della città, incarnata in gran parte da Fantastic Toiles del designer Nasir Mazhar. Andallo trae ispirazione dalla scena delle feste underground della città, centri rave-friendly con ambientazioni in foreste e paludi reinventate ai margini della città, sono occasioni di forte creazione e ispirazione per le sue collezioni.

Andallo si definisce uno “stupido designer di corone” e usa proprio il verbo incoronare quando deve apporre una delle sue opere sulla testa dell'ennesima popstar. "I suoi cappelli visionari trasformano chi li indossa in qualcosa di favoloso, che attira l'attenzione indipendentemente dal suo status sociale o economico", scrivono le riviste di moda britanniche.

Non c'è da meravigliarsi che i suoi modelli (che vende tramite Fantastic Toiles e direttamente tramite i social media) abbiano attirato l'attenzione di musicisti, celebrità, designer e stilisti di tutto il mondo. Rihanna, Pink Pantheress, Kid Cudi e FKA twigs, così come la collega di fama mondiale Junya Watanabe, designer giapponese che originariamente ha studiato con la stilista di Comme des Garçons. Tutti pazzi per questi look che hanno un occhio sul passato ma al contempo si impongono come qualcosa di coraggiosamente futuristico.