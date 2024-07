Roberto Bolle balla in barca di fronte a Daniel Lee, con loro in vacanza anche la famiglia inglese del compagno

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Il settimanale Chi pubblica le foto di Roberto Bolle, in vacanza in Costiera Amalfitana a bordo della sua barca insieme al compagno Daniel Lee, stilista e direttore creativo di Burberry. I due, insieme da circa 5 anni, stanno trascorrendo le vacanze estive in Italia. I fotografi della nota rivista sono riusciti a sorprenderli al largo della Costiera Amalfitana mentre sia rilassano tra una tappa e l’altra dello spettacolo “Roberto Bolle and Friends” che tocca ogni estate i palchi all’aperto più prestigiosi d’Italia.

La famiglia di Daniel Lee in vacanza in Italia

A raggiungere la coppia è stata la famiglia britannica dello stilista, arrivata apposta da Bradford, nello Yorkshire occidentale, per trascorrere le vacanze in Italia insieme ai due. La famiglia Lee è particolarmente cara a Bolle che trascorre insieme ai compagno e ai suoi familiari gran parte del suo tempo libero trascorso tra Londra e Milano. Il rapporto tra il più acclamato e talentoso ballerino d’Italia e lo stilista inglese, del resto, è solido come non mai sebbene i due preferiscano non esibire il proprio privato sui social. Un privato gelosamente custodito ma che non teme alcuno sconvolgimento.

Chi è Daniel Lee, stilista e compagno di Roberto Bolle

Daniel Lee, che fa ufficialmente coppia fissa con Bolle dall’estate del 2020, è uno stilista diventato direttore creativo del prestigioso marchio Burberry dal 2022. Fino al 2021, invece, era stato direttore creativo di Bottega Veneta, altro brand attivo nel campo della moda di lusso. Cresciuto a Bradford in una famiglia di ceto medio (il padre è un meccanico, la madre un’impiegata), Lee riesce a concludere gli studi con un prestigioso master ottenuto presso la Central Saint Martins College of Art and Design. La preparazione e l’esperienza acquista sul campo gli permettono di entrare a far parte del mercato della moda fin da subito: prima stagista di Margiela e Balenciaga, ottiene il suo primo incarico per Donna Karan a New York per poi trasferirsi a Parigi per lavorare per il brand Céline per la prima volta nel ruolo di memnbrio del team design. Comincia quindi la sua scelta fino al 2018 quando ottiene la posizione di direttore creativo di Bottega Veneta per poi passare a Burberry.