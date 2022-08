Lutto per la regina Elisabetta, morta l’amica Lady Myra Butter Si è spenta a 97 anni una delle persone più vicine alla regina Elisabetta, che conosceva da molto prima dell’incoronazione.

A cura di Andrea Parrella

La regina Elisabetta piange la scomparsa di Lady Myra Butter, una delle sue più care amiche. Butter aveva 97 anni e la sua morte risale a pochi giorni fa. I giornali inglesi la descrivono come persona assai vicina alla sovrana, sua confidente e molto amica anche del Principe Filippo, scomparso più di un anno fa. Una figura fondamentale per la regina, nel suo ruolo di confidente sin dai tempi dell'infanzia, visto che le due donne hanno praticamente la stessa età, ben prima dell'incoronazione avvenuta nel 1952.

Il rapporto con il principe Filippo

Come racconta il Daily Telegraph nel tracciare un profilo della donna, Butter si era dimostrata inizialmente scettica rispetto all'idea che Elisabetta potesse sposare Filippo, uomo che proveniva dal contesto militare e che, generalmente, non si riteneva idoneo a ricoprire il ruolo di consorte di una figura di tale spicco quale è stata ed è tuttora Elisabetta: "Lo riterranno troppo sfacciato", aveva detto di Filippo, per poi ricredersi una volta che Elisabetta le aveva confessato il suo sentimento per l'uomo:

Fortunata lei e tutti noi. Perché è stata una bella favola e rimane tale nel tempo.

L'amicizia con la regina

Colei che era ritenuta la migliore amica della regina si "è spenta pacificamente", riportano i giornali inglesi, che si preoccupano del contraccolpo fisiologico che un'ulteriore perdita come questa possa avere sulla regina. Nei mesi scorsi, infatti, Elisabetta aveva dovuto sopportare anche la scomparsa di Ann Fortune FitzRoy, sua dama di compagnia dal 1964 e poi quella di Lady Farham, anche lei sempre al fianco della sovrana.

Lady Myra Butter era anche un volto televisivo noto, proprio perché aveva partecipato a numerosi speciali e approfondimenti sulla vita della regina Elisabetta e su tutto quanto riguardasse le vicissitudini dei Windsor, da sempre esposti all'attenzione pubblica. In una recente intervista, Lady Butter aveva esaltato il senso dell'umorismo della regina, tratto che più di tutti la colpiva. Insieme condividevano la passione per le passeggiate e cavallo e il nuoto.