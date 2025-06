Lutto per Fedez, è morta la nonna Luciana Violini: “Ci mancherai tanto”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

È morta la nonna di Fedez. Nonna Luciana aveva 94 anni: spesso presente sul profilo Instagram del rapper, è stato lui ad annunciare pochi minuti fa la scomparsa. "Ciao Nonna Luciana, ci mancherai tanto. La tua famiglia" ha scritto Federico Lucia in un post carosello che contiene tutte le fotografie scattate con la nonna. Tra le stories il cantante ha aggiunto una foto della nonna mentre leggeva le carte: "Ciao nonna Ciana", il commento.

L'annuncio della morte della nonna

Nel post condiviso su Instagram pochi minuti fa Fedez ha condiviso numerose foto in compagnia della nonna. Nonna Luciana Violini è morta a 94 anni lasciando un vuoto nella famiglia Lucia. Il rapper era molto legato alla sua nonna, presente anche negli episodi di The Ferragnez.

Nonna Luciana era presente sui social con il suo nome, Luciana Violini, e la didascalia "Nonna imprenditrice digitale". L'ultimo post condiviso risale al 2022, quando pubblicò il momento in cui festeggiava i suoi 91 anni. Tra i post condivisi molti con i figli del nipote, Leone e Vittoria, e Fedez.

Il rapporto tra Fedez e nonna Luciana

Fedez era molto legato alla nonna che, quando lui partecipò a Sanremo con Francesca Michielin, piangeva davanti alla tv. In una puntata di The Ferragnez predisse il secondo posto per il rapper nella classifica finale della kermesse: "Federico arriva secondo, primo o secondo", disse davanti alle telecamere della docu-serie. Conosciuta dai followers di Fedez anche come lettrice di tarocchi, il cantante si è spesso rivolto a lei per combattere la sua ansia.

Nel 2022 nonna Luciana fu ricoverata in ospedale dopo essere caduta: si ruppe il femore e per questo motivo fu costretta ad operarsi. Tutto andò per il verso giusto e il rapper esultò sui social: "Oggi l'hanno operata e fortunatamente è andato tutto bene! Ci hai fatto sudare freddo. Sei una roccia nonna! Sono contento che sia andato tutto bene".