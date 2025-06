La madre di Fedez omaggia nonna Luciana Violini, la foto su Instagram dopo il lutto

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Ieri Fedez ha annunciato la morte della nonna Luciana, a cui era molto legato. Pochi minuti fa ha rotto il silenzio social Annamaria Berrinzaghi, conosciuta come Tatiana, con una IG story. La madre del rapper ha ringraziato i followers e i fan che hanno mostrato la loro vicinanza per il lutto. Luciana Violini è morta a 94 anni: era conosciuta dal pubblico dei social perché spesso appariva nelle stories del rapper il quale, anni fa, le creò anche un profilo Instagram. Anche Chiara Ferragni ieri, con un gesto, ha espresso solidarietà alla famiglia Lucia per la morte della nonna.

La story di Tatiana Berrinzaghi per la madre Luciana

Tatiana Berrinzaghi, mamma di Fedez, ha rotto il silenzio social dopo la notizia della morte di nonna Luciana. Con una foto della madre sorridente e la scritta "Grazie a tutti", ha ringraziato i fan e followers che hanno mostrato la loro vicinanza alla famiglia in queste ore tristi.

Fedez ieri aveva parlato a nome della famiglia per salutare nonna Luciana: "Ci mancherai tanto, la tua famiglia", aveva scritto. Da allora anche il rapper si è calato in un silenzio social per il lutto. Aveva spesso parlato della nonna, una delle figure più importanti della sua vita. Luciana Violini si rese protagonista, spesso, di video condivisi dal cantante: nel 2023 lesse le carte dei tarocchi a Marco Mengoni dopo che aveva predetto il secondo posto a Sanremo per il nipote.

Il gesto di Chiara Ferragni

L'ex moglie di Fedez gli ha mostrato solidarietà nonostante i rapporti tesi. Chiara Ferragni non segue più su Instagram il rapper, ma ieri ha deciso di fargli sentire la sua vicinanza mettendogli un like al post dell'annuncio della morte. Un gesto che non è passato inosservato e che le ha permesso di dimostrare che non serve nascondere, in casi delicati come questi, l'affetto rimasto per l'ex marito, in nome della famiglia che sono stati.