La nonna di Fedez legge le carte a Marco Mengoni: “Non vincerai Sanremo, forse il secondo posto” Marco Mengoni è tra i favoriti di questa edizione del Festival. Protagonista della prima puntata di Muschio Selvaggio – Da Sanremo 2023, il cantante lascia che la nonna di Fedez gli legga le carte. Nonostante i pronostici, secondo nonna Luciana Mengoni potrà aspirare al massimo al secondo posto.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Marco Mengoni è il primo ospite di Muschio Selvaggio – Da Sanremo 2023 su Rai 2. Il podcast condotto da Fedez e Luis Sal va in onda eccezionalmente e per la prima volta in tv, a ridosso delle cinque serate del Festival di Sanremo. Gli ospiti sono alcuni dei Big in gara, presi in mezzo dai due conduttori con una serie di domande scomode. Mengoni è protagonista di un divertente siparietto che coinvolge anche la nonna di Fedez, in collegamento video per una sessione di lettura delle carte molto ironica che ha lo scopo di "predire" l'andamento della gara per il cantante, tra i favoriti di questa edizione.

Marco Mengoni è tra i favoriti per la vittoria di Sanremo 2023

Come ogni anno alla viglia del Festival, è già partito il TotoSanremo per individuare il vincitore di questa edizione. Secondo i bookmakers, Marco Mengoni è il favorito per il primo posto. Lo seguono Ultimo e Giorgia, poi Lazza ed Elodie in quinta postazione. Eppure, secondo la divertentissima lettura delle carte della nonna di Fedez che ha una passione per la cartomanzia, Mengoni non sarà poi così premiato. “Avrei tanta fortuna, per adesso vedo pochi soldi…”, esordisce la signora Luciana. “Hai molto persone che ti vogliono bene. Vincere Sanremo? No, non lo vedo”, continua. “Però è molto apprezzato, magari il secondo premio”.

Quando la nonna Luciana ha “predetto” il secondo posto a Sanremo

Nel 2021 nonna Luciana è stata tra i protagonisti indiretti del Sanremo di Fedez. Una figura centrale per aiutare il rapper a mantenere la calma prima di salire sul palco e ad avere una prospettiva positiva sulla sua gara alla kermesse. “Arriva secondo Federico, primo o secondo”, aveva anticipato nonna Luciana. Così in effetti è stato, perché il cantante si è classificato al secondo posto con il brano ‘Chiamami per nome‘ insieme a Francesca Michielin.