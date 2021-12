The Ferragnez: la serie

Fedez e l’ansia a Sanremo: “Tremo, impazzisco”, la nonna gli predice: “Arriverai secondo” Nelle nuove puntate della serie The Ferragnez, Fedez racconta l’esperienza vissuta al Festival di Sanremo, dalle crisi d’ansia alla telefonata con Chiara Ferragni dopo il verdetto.

A cura di Daniela Seclì

Sono uscite giovedì 16 dicembre, le ultime tre puntate della serie The Ferragnez. Finalmente i fan della coppia, hanno potuto conoscere tutti i retroscena della partecipazione di Fedez al Festival di Sanremo 2021: dalle crisi di ansia, allo straordinario talento della nonna Luciana, di prevedere che il nipote si sarebbe piazzato al secondo posto. Il giorno prima del debutto, Fedez – che si era recato al Festival di Sanremo con il suo gruppo di lavoro e senza Chiara Ferragni – ha spiegato che avvertiva dei tremori allo stomaco dovuti all'ansia:

"Continua a tremarmi la pancia. Sembra che devo partorire. Mi si muove il muscolo della pancia. Mi sembra di avere quasi le contrazioni che ha mia moglie. È come se il mio corpo fosse in modalità vibrazione, non è una bella cosa".

Con il passare del tempo, l'agitazione è diventata sempre più intensa: "Devo cercare di non tremare, di respirare bene, mi ca*o veramente addosso caz**".

Francesca Michielin: "Pensa di volerti scop*re tutti"

Francesca Michielin ha provato a dare un consiglio a Fedez, per aiutarlo ad affrontare il palco del Festival di Sanremo con più grinta e meno timore: "Io penso sempre questa cosa metaforica: Tu devi salire sul palco e pensare che te li vuoi scop*re tutti. Questo è il concetto". Chiara Ferragni, intanto, ha spiegato:

"Fedez è sotto stress per le interviste continue, non ha mai un attimo. Al tempo stesso io devo badare a Leone, non devo mettermi in ansia perché ho paura di partorire. Quindi mi sento un po' responsabile di tenere le fila della parte familiare. Per il parto, abbiamo sempre detto che se dovesse succedere, lui lascerebbe Sanremo e verrebbe".

Nonna Luciana prevede il secondo posto di Fedez

Chiara Ferragni ha assistito al Festival di Sanremo da casa. Anche lei era agitatissima: "Spero di non partorire stanotte, sono di uno stressato vi giuro". Coloro che hanno seguito la kermesse canora, ricorderanno che nel corso della prima serata, Fedez era quasi paralizzato dall'ansia. La madre, vedendolo in tv, ha rimarcato: "Gli tremano le labbra". E anche la moglie lo ha notato: "Si vedeva che Fede era molto emozionato, molto agitato. Penso che faccia tanto parte di come è Fedez. Trovo molto bello che faccia vedere questo lato così umano". La nonna, intanto, piangeva emozionata. Poi, d'improvviso ha esclamato: "Arriva secondo Federico, primo o secondo".

La prima chiamata a Chiara Ferragni dopo il verdetto di Sanremo

Fedez e Francesca Michielin si sono classificati quarti nella classifica della giuria demoscopica. La gioia per il cantante è durata pochissimo. Allo psicoterapeuta Leone Baruh ha confidato:

"Sai quando sono stato più male, dopo che ho cantato. Il giorno dopo. Era andato tutto bene. Mi sveglio la mattina e faccio questo pensiero: ‘Ok, sei contento, ma sei felice abbastanza?'. A quella domanda lì, sono impazzito. E ho iniziato a farmi il viaggio di diventare insensibile, di non provare più emozioni".

La batosta è arrivata, quando Fedez e Michielin sono crollati dal quarto al ventunesimo posto, nella classifica decisa dall'Orchestra. Il cantante ha dichiarato: "Noi abbiamo consegnato le partiture all'ultimo, perché non volevamo spoilerare il brano di Al Bano e Romina e questa cosa credo ci abbia fot**ti. Non ne posso più, voglio andare a casa". Nella classifica dei giornalisti, poi, si sono piazzati diciassettesimi. Ormati tutto sembrava perduto. Chiara Ferragni, intanto, in occasione della finale non ha fatto mancare il suo appello:

"Per la finale di Sanremo, Leo è dai nonni, perché devo essere concentrata sullo spingere i miei fan a votare Fedez. Lo farebbero lo stesso, ma è meglio ricordarglielo".

Fedez, intanto, era di nuovo in preda alla paura: "Mi sto ca**ndo sotto tantissimo. Potrei sacrificare, in nome del Dio Sanremo, il mio testicolo sinistro pur di fare un'esibizione come quella fatta in prova". Poi, è arrivata la fatidica ultima esibizione, che è andata alla grande. Fedez e Francesca Michielin si sono classificati secondi, dietro ai Maneskin. Fedez è apparso incredulo, poi ha telefonato a Chiara Ferragni: "Secondi non ci credo, sono felicissimo, ti amo". Infine, un brindisi con il suo staff: