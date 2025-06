Fedez saluta Nonna Luciana e Chiara Ferragni mette like al post: il gesto nel nome della famiglia che sono stati

video suggerito

Sono ore difficili per Fedez e la sua famiglia. Il rapper poco fa ha annunciato la morte di nonna Luciana a cui era molto legato. Spesso accanto al nipote, presente sui social e anche negli episodi della docu serie The Ferragnez, Luciana Violini si è spenta all'età di 94 anni. Solo un messaggio d'addio scritto da Fedez, a nome di tutta la famiglia, e poi il silenzio sui profili social dei suoi familiari, mamma Tatiana e papà Franco, che stanno vivendo il dolore lontano dai social. Nonna Luciana era amata da tutti coloro che l'hanno conosciuta, anche da Chiara Ferragni che, nonostante non segua l'ex marito su Instagram, ha disteso una mano verso di lui con un gesto social.

Il gesto di Chiara Ferragni per la morte di nonna Luciana

Con un like al post di Fedez che annuncia la morte di nonna Luciana, Chiara Ferragni ha mostrato il suo sostegno all'ex marito. Nonostante entrambi abbiano smesso di seguirsi sui social dopo la separazione e il caso Montini, resterebbe un affetto, in nome della famiglia che sono stati, che in casi delicati come questo, non serve nascondere. L'imprenditrice digitale ha così piazzato un like al post, senza aggiungere commenti o salutare nonna Luciana attraverso il suo profilo Instagram.

Visti i rapporti – apparentemente tesi – tra i due ex coniugi, il gesto non sembrava così scontato. Anche l'ex cognato di Fedez, Riccardo Nicoletti, marito di Francesca Ferragni, ha mostrato la sua vicinanza al cantante con un commento al post contenente un cuore rosso.

Il rapporto tra Chiara Ferragni e nonna Luciana

Negli anni, durante il matrimonio con Fedez, Chiara Ferragni ha frequentato nonna Luciana che è stata molto presente, in qualità di bisnonna, nella vita di Leone e Vittoria Lucia Ferragni. L'imprenditrice digitale conobbe la nonna poco dopo l'incontro con Fedez, poi la accompagnò in ospedale quando fu ricoverata nel 2019. Insieme a lei e al resto della famiglia seguì Sanremo 2021 che vide Fedez protagonista. Quando il rapper creò un profilo social per nonna Luciana, uno dei primi scatti pubblicati fu proprio con la Ferragni: "Insieme alla mia collega, settimana prossima alla fashion weekend del Giambellino con Kyle Jenner", la didascalia che fece sorridere i fan.