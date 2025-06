video suggerito

Lutto per Ariana Grande, è morta la nonna Marjorie Grande: “Siamo devastati” Marjorie Grande, la nonna di Ariana Grande, è morta a 99 anni. La notizia arriva dalla cantante che con una story ha annunciato la sua scomparsa. La donna nel 2024 entrò nella classifica Billboard Hot 100. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ariana Grande ha annunciato la morte di sua nonna, Marjorie Grande. La donna, 99 anni, è morta "serenamente nella sua casa", lasciando un profondo vuoto nella vita dei suoi familiari: era molto conosciuta anche tra i fan della cantante. Nel 2024 diventò la persona più anziana ad entrare nella classifica Billboard Hot 100. Compare nei credits del brano Ordinary Things, l'ultima traccia del nuovo album della cantante nonché sua nipote.

L'annuncio della morte di Marjorie Grande, nonna di Ariana Grande

La famiglia Grande-Butera ha annunciato nelle ultime ore la scomparsa della nonna Marjorie Grande. "Siamo devastati nel condividere che l'amata matriarca della nostra famiglia è scomparsa" hanno scritto. La donna, 99 anni, "è morta serenamente nella sua casa, circondata dall'affetto della sua famiglia e dei suoi cari in ogni istante delle sue ultime settimane", si legge nella dichiarazione resa pubblica su Instagram dalla cantante e dai suoi familiari. "Vi ringraziamo per il vostro amore, il vostro sostegno e per aver rispettato la nostra privacy mentre viviamo il dolore e celebriamo la sua splendida e straordinaria vita".

La cantante ha condiviso anche un post dedicato alla nonna: a corredo di una foto insieme al nonno, ha scritto "forever". Il sito della CNN riporta anche le parole del fratello di Ariana, Frankie Grande, che ha omaggiato così la nonna: "Ti amo infinitamente. Mi manchi più di quanto le parole possano esprimere. Il mio cuore è a pezzi, ma sento che vegli su di me, sono già così orgoglioso di tutto quello che ho fatto e di tutto quello che sta per arrivare. Grazie per ogni momento, ogni lezione, ogni abbraccio, ogni risata fragorosa".

La nonna di Ariana Grande è la donna più anziana nella Hot 100

Marjorie Grande lo scorso anno salì alla ribalta per aver prestato la voce a Ordinary Things della nipote, conquistando il titolo di "donna più anziana ad entrare nella classifica Billboard Ho 100". Ariana Grande raccontò come è nata l'idea di inserire la voce della nonna nella sua canzone: "Sapevo che Ordinary Things sarebbe stata l'ultima canzone dell'album. Pensavo a che pulsante premere per poter far trasparire emotivamente il modo in cui la sento (la nonna, ndr) e la risposta è stata proprio nel mezzo della nota vocale". Nella canzone in questione è presente, infatti, una nota vocale della nonna mentre parla con la sua amica Shirley: "Registro sempre mia nonna perché non sai mai cosa dirà", raccontò l'artista.