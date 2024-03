Come la nonna di Ariana Grande è diventata la persona più anziana a entrare nella Hot 100 Majorje Grande, 98enne nonna di Ariana Grande, è la persona più anzian ad entrare nella classifica Billboard Hot 100 alla 55° posizione con la sua presenza in Ordinary Things. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ariana Grande e Majorie Grande, foto di Getty Images

Majorje Grande, la nonna 98enne della cantante statunitense Ariana Grande, è appena diventata la persona più anziana a entrare nella classifica Billboard Hot 100. La donna infatti, compare nei credits del brano Ordinary Things, l'ultima traccia del nuovo album della cantante Eternal Sunshine, anticipato dal successo di yes, and?. Il brano è arrivato alla posizione numero 55 della classifica, un risultato destinato a migliorare, magari anche a superare il 42esimo posto di Fred Stobaugh, a questo punto, la seconda persona più anziana ad entrare in classifica, all'età di 96 anni, con Oh Sweet Lorraine nel 2013. In terza posizione appare Tony Bennett, che grazie alla collaborazione con Amy Winehouse nel 2011 in Body and Soul, aveva trascorso una settimana nella Hot 100 Billboard all'età di 85 anni.

Ariana Grande: "Registro sempre mia nonna perché non sai mai cosa dirà"

Grande, prima dell'uscita di Eternal Sunshine lo scorso 8 marzo, si era raccontata nel podcast di Zane Lowe per Apple Music, suggerendo da dove fosse arrivata l'intuizione di inserire la voce di nonna Grande all'interno del brano: "Sapevo che Ordinary Things sarebbe stata l'ultima canzone dell'album. Pensavo a che pulsante premere per poter far trasparire emotivamente il modo in cui la sento e la risposta è stata proprio nel mezzo della nota vocale". Sì, perché come ha suggerito Grande, la giovane cantante è solita registrare le conversazioni con sua nonna: "Registro sempre mia nonna perché non sai mai cosa dirà. Avevo questa nota vocale di 30 minuti di lei e la sua amica Shirley che parlavano".

La voce di nonna Grande e l'allusione al divorzio con Dalton Gomez

All'interno del brano è possibile ascoltare alcuni suggerimenti sulle relazioni, date da Majorje Grande, in cui viene raccontato anche il rapporto con il marito Frank Grande, scomparso nel 2014: "Quando sarebbe tornato a casa lo avrei visto e sarebbe stato come la prima volta. Era come se Dio Onnipotente fosse arrivato. Era come vedere la luce del giorno. Voglio dire, avrei potuto fare le valigie e andarmene un milione di volte. Sai? Non è che non abbiamo mai litigato. Puoi superare tutto questo". Nella parte finale del suo discorso, c'è anche un suggerimento sull'andare via se si è "nel posto sbagliato". In molti hanno ricondotto quest'ultima affermazione al divorzio, ormai ufficializzato nelle scorse ore tra Ariana Grande e il suo ex marito Dalton Gomez.