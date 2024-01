Ariana Grande annuncia l’album Eternal Sunshine: ecco a cosa è ispirato il titolo Dopo il successo del singolo “yes, and?” Ariana Grande ha annunciato l’uscita del nuovo album Eternal Sunshine che ha un chiaro riferimento a uno dei film più amati degli ultimi anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Ariana Grande ha annunciato il nuovo album "Eternal Sunshine" pochi giorni dopo l'uscita del suo singolo "yes, and?", pubblicato sulle piattaforme il 12 gennaio scorso. Il nuovo album della popstar americana uscirà il prossimo 8 marzo, a quattro anni di distanza dal precedente "Positions" del 2020 e sarà il suo settimo album in carriera. In Italia la cantante ha sempre ricevuto un'ottima accoglienza e infatti il suo precedente lavoro era stato certificato oro, esordendo anche in testa alla classifica FIMI degli album più ascoltati, anche grazie al successo dei singoli "positions" e "34+35" che furono anch'essi certificati oro.

Il titolo del nuovo album è, probabilmente, un omaggio al film del 2004 di Michel Gondry con Jim Carrey e Kate Winslet, ovvero "Se mi lasci ti cancello", il cui titolo originale, però, è "Eternal Sunshine of the Spotless Mind". Questa possibilità è data anche dalla grande stima che la cantante ha per il regista francese e dell'attore di cui è grande fan: Grande, infatti, ha lavorato al fianco dell'attore americano nella serie "Kidding – Il fantastico mondo di Mr. Pickles" di cui Gondry è stato il produttore esecutivo oltre ad aver girato alcuni episodi. E dopo quell'esperienza la cantante volle rendere omaggio a Carrey dicendosi grata per quell'esperienza.

"Niente è più folle che lavorare e trascorrere del tempo con qualcuno che hai idolatrato e adorato da prima che potessi parlare. In realtà, ciò che è ancora più folle è scoprire che quella persona è più speciale, affettuosa e generosa di quanto avresti mai potuto immaginare" disse Grande. L'attesa per l'album è molto alta, come si è visto anche dall'accoglienza che ha avuto il singolo "yes, and?" che ha debuttato in prima posizione nelle Global Charts di Spotify e Apple Music, conquistando la top20 su Spotify Italia e la top15 su Apple Music Italia, con il video, ispirato a Paula Abdul, che ha totalizzato qausi 20 milioni di visualizzazioni.