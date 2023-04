Luisella Costamagna replica a Caschetto: “Propose Nicola Porro a In Onda e cacciarono me”

L'intervista rilasciata dall'agente Beppe Caschetto al Corriere della sera ha suscitato la reazione di Luisella Costamagna. Tra i tanti aneddoti raccontati dall'uomo, infatti, ce ne sarebbe uno di cui lei avrebbe subito le conseguenze. La giornalista ha raccontato che venne "cacciata" dalla trasmissione In onda per essere sostituita da un collega – Nicola Porro – rappresentato da Caschetto. Ma andiamo con ordine.

Nel corso dell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Beppe Caschetto ha parlato di diversi volti noti da lui rappresentati. Tra questi, sebbene per un breve periodo, anche Nicola Porro. Così, ha raccontato un aneddoto che riguarda il giornalista:

Lo proposi a La7 per fargli condurre In onda. Convinsi l'allora amministratore delegato Gianni Stella a raggiungerlo in Sicilia, dov'era in vacanza. Arrivammo in Calabria in aereo e da lì andammo in cima a Vulcano in elicottero, dove ci venne a prendere l'apecar che ci portò da lui. Perché ci lasciammo? Non ci siamo lasciati. Lo avevamo seguito solo per quel programma.