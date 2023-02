Luca Laurenti piange Maurizio Costanzo: “Era un uomo tenerissimo, stanotte non ho dormito” In collegamento con la puntata speciale di Verissimo, Luca Laurenti non riesce a trattenere la commozione nel ricordare Costanzo, con il quale ha condiviso parte della sua carriera a Buona Domenica. “Stanotte ho sognato che lui si svegliava e io lo abbracciavo piangendo”, racconta il conduttore in lacrime.

A cura di Giulia Turco

Luca Laurenti piange la morte di Maurizio Costanzo. Insieme al colosso della televisione, Laurenti ha condiviso parte della sua carriera, in particolare nella grande famiglia che era quella di Buona Domenica sul finire degli anni Novanta. Intervenuto in collegamento con Verissimo, in onda con una puntata speciale dedicata a Costanzo, il conduttore non riesce a trattenere le lacrime nel ricordare il pezzo di vita che hanno percorso insieme.

Luca Laurenti ricorda Maurizio Costanzo

"Per un uomo che come me fa televisione da 36 anni è difficile", spiega Luca Laurenti a Silvia Toffanin. La commozione inizia a prendere il sopravvento e il conduttore lascia scorrere l'emotività in un ricordo molto sentito di uno dei suoi padri televisivi a lui più cari. "Stanotte non ho dormito, ho sognato che andavo a trovare il suo feretro e lui si alzava, si vestiva. Io lo abbracciavo e gli dicevo che quando penso alla forza penso a lui. Mi sono svegliato piangendo", racconta a Silvia Toffanin.

"Maurizio Costanzo era un uomo tenerissimo. Per me era come un papà e Buona Domenica era come una famiglia. Ricordo i riti che facevamo nel camerino tutti insieme e mi ricordo la sua tenerezza", spiega. "In televisione se sei bravo, ma non provi emozioni, sei solo un fenomeno da baraccone. Il cuore è il nostro hard disc, è il primo organo che viene al mondo e l'ultimo a smettere di funzionare. Il cuore sa prima di sapere ed è la sua intelligenza a vincere".

Silvia Toffanin in lacrime nel ricordare Maurizio Costanzo

Una puntata, quella di Verissimo in onda sabato 25 febbraio, dedicata in gran parte al conduttore, morto a 84 anni poche ore prima. I palinsesti della tv sono stati completamente ribaltati per ricordare e omaggiare Costanzo e la sua carriera. Difficile anche per la padrona di casa aprire una puntata così ricca di commozione, tanto che già dai primi minuti scoppia in lacrime lei stessa: "Maurizio era entrato nel cuore della gente, un maestro a cui tutti volevano bene e a cui io volevo tanto, tantissimo bene".