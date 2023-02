Maurizio Costanzo e la passione per le tartarughe: perché le regalava a tutti gli ospiti dello show Costanzo era un appassionato collezionista di tartarughe, tanto da averne oltre cinquemila tra il suo studio e la casa che condivideva con Maria De Filippi. Aveva l’abitudine di regalarne una, come portafortuna, ad ogni ospite del suo Maurizio Costanzo Show.

A cura di Giulia Turco

Maurizio Costanzo, morto a 84 anni dopo una settimana di ricovero in una clinica, amava le tartarughe, tanto da arrivare a collezionare oltre cinquemila statuine di ogni genere e dimensione con questa forma e a dedicare loro persino un libro, scritto nel 2009. Il conduttore aveva l'abitudine di regalare uno di questi oggetti ad ogni ospite che saliva sul palco del suo Maurizio Costanzo Show, accompagnato da una rosa. Per il giornalista la tartaruga era infatti simbolo di longevità, di resistenza rispetto alle avversità della vita.

Maurizio Costanzo ha dedicato un libro al suo amore per le tartarughe

Si intitola ‘La strategia della tartaruga. Manuale di sopravvivenza” ed è uscito nel 2009 edito da Mondadori. Un libro nel quale Costanzo analizzava l’animale e la sua indole come vere e proprie metafore per l’essere umano, esaltandone la capacità di essere indipendente e di ritrarsi nel proprio guscio quando le avversità della vira lo richiedono “Continuo a provare invidia per la loro capacità di ritrarsi e mettersi nel guscio in sicurezza. La tartaruga corre dei rischi solo se si ribalta o viene ribaltata”, spiega nel manuale. “L’uomo corre dei rischi da quando nasce”. Il suo libro è un vademecum per l'esistenza e prende spunto dalla vita del giornalista che, come la tartaruga testarda e forte, è stato capace di affrontare oltre 50 anni nella giungla del giornalismo e della tv.

(Maurizio Costanzo nel suo studio)

Una collezione da oltre cinquemila tartarughe

Molti di questi amuleti erano conservati nello studio del giornalista, mostrati sullo sfondo di alcune sue interviste. Sembra che non solo l’ufficio, ma anche l’abitazione che ha condiviso ai Parioli con Maria De Filippi ne sia piena. È cosa nota l’aneddoto secondo il quale Costanzo avrebbe persino adottato una vera tartaruga trovata ad Anserdonia decidendo di chiamarla Fortuna, come la società fondata all’inizio della sua carriera.