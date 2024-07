Luca Jurman contro Carlo Conti: “Abbassando l’età dei giovani a Sanremo spegni la luce degli artisti”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Luca Jurman contro Carlo Conti. L'ex professore di Amici ha attaccato il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025 per via delle sue piccole modifiche al regolamento. "Spegni la luce di tutti gli artisti che hanno sicuramente una maturità artistica ed espressiva degna di un posto al sole in questo buio mondo della Musica di oggi", ha spiegato in un video-sfogo pubblicato sul suo profilo Instagram.

Le parole di Luca Jurman contro Carlo Conti

Luca Jumarn ha criticato Carlo Conti, con cui in passato ha anche lavorato, perché ha scelto di escludere dalle nuove proposte del Festival di Sanremo tutti i cantanti over 26 anni, abbassando quindi l'età da 29 a 26. Una decisione che, per l'ex professore di canto di Amici, non ha alcun senso:

Ma porcaccia la miseriaccia, sei sempre stato più dalla parte della musica e degli artisti a tuo dire e, pensavo in tutta verità, che facessi una sorta di regolamento che richiamasse l'attenzione all'arte e alla cultura, con cambiamenti necessari a dare spazio e luce ad artisti che non fanno solo parte del mondo dei numeri.

Jurman ha ricordato che "persino Pippo Baudo aveva messo un limite alle nuove proposte", ma in quel caso era stato di 36 anni e aveva permesso a "voci importanti, cantautori di grande spessore di entrare a far parte della musica italiana". L'ex professore di Amici ha poi continuato:

Invece di rimettere in ordine le cose, le peggiori? Passi da 29 a 26 anni. Forse entreranno solo giovani che hanno guadagnato followers e visibilità magari in qualche talent? Visto che è il Festival della canzone italiana e non dello streaming speriamo almeno tu riesca a trovare dei nuovi fenomeni di scrittura perché manca a tutti la musica che faccia storia.

Le modifiche di Carlo Conti al regolamento di Sanremo 2025

Il conduttore e direttore artistico della prossima edizione di Sanremo, ospite di TG1MattinaEstate, ha recentemente raccontato alcune picole modfiiche che intendne fare al regoaletno del Festival, adottato negli ultimi cinque anni dal predecessore Amadeus. Oltre all'orario di chiusura delle serate, Conti ha spiegato:

Ci sarà la suddivisione tra le nuove proposte e i Big. Le nuove proposte non andranno ad aumentare il numero dei Big, avranno la loro gara, ci sarà il vincitore e i Big faranno la loro corsa. Non ci saranno eliminazioni.

Il conduttore avverte anche una forte pressione per quanto riguarda la scelta delle canzoni in gara: "Sanremo è una cosa che ho sempre sentito con grande responsabilità. Ne ho parlato spesso con Amadeus, avendo lo stesso percorso artistico, la musica è il fil rouge della nostra vita. La scelta delle canzoni è più importante di tutto, il resto è come preparare uno show".