Luca Argentero invita sui social una fan al suo spettacolo, non aveva i soldi per il biglietto

Il rapporto con i fan è l'essenza di chiunque faccia parte del mondo dello spettacolo e Luca Argentero lo sa. Per questo l'attore ha deciso di intervenire in una discussione su Twitter rispondendo ad una fan che dichiarava pubblicamente il desiderio del suo spettacolo teatrale, ma anche di non avere i soldi per comprare il biglietto. Argentero, semplicemente, ha deciso di invitarla proprio attraverso i social.

Lo spettacolo in questione è "È questa la vita che sognavo da bambino?", in scena in vari teatri italiani nelle prossime settimane e Argentero ha pubblicato la locandina sul suo profilo X, ex Twitter. Tutto è cominciato da lì è una fan ha commentato la cosa condividendo il post e scrivendo: "Qua continuano a uscire spettacoli teatrali a cui vorrei andare ma non ho i soldi maledetti". Argentero ha quindi colto la palla al balzo: "Allora ti invito io. Quale data ti interessa? Molte date devono ancora uscire, ma se vuoi venire a Torino o a Milano sarò felice di ospitarti".

Lo spettacolo di Argentero diretto da Edoardo Leo

Inevitabile la gioia della fan, che ha risposto: "Oddio Luca! Ti ringrazio, mi farebbe molto piacere venire a Milano". L'attore ha tagliato corto scrivendo: "Ottimo! Scrivimi in DM e ci mettiamo d’accordo". La cosa ha avuto un enorme ritorno sulla piattaforma, il post è stato visualizzato centinaia di migliaia di volte e finisce per essere inevitabilmente un propulsore promozionale per lo spettacolo teatrale diretto da Edoardo Leo, che vede proprio Argentero nei panni del protagonista. Il debutto è previsto per il prossimo febbraio, precisamente nelle date del 12 e 13, ripartendo da Torino. Nella settimana successiva sarà poi a Milano e si scommette che in quell'occasione questa storia che abbiamo appena raccontato avrà un nuovo capitolo.