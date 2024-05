video suggerito

Luca Argentero e Cristina Marino alle Maldive: la foto insieme fa pensare a un matrimonio bis Una foto di Cristina Marino e Luca Argentero davanti a un altare in riva al mare fa pensare che la coppia abbia scelto di celebrare le nozze bis alle Maldive. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"E poi vi racconterò anche questo, forse" è questo il messaggio che accompagna uno scatto di Cristina Marino e Luca Argentero. Nella foto la coppia è davanti a un'altare e in molti hanno ipotizzato che si tratti di una celebrazione bis del loro matrimonio.

"Ho il cuore pieno di amore e gratitudine"

Cristina Marino e Luca Argentero sono in vacanze alle Maldive. Da qualche giorno sui loro rispettivi social sono comparsi scatti in cui appaiono felici e rilassati al fianco dei loro figli. Tuffi in mare, cene in spiaggia e baci appassionati, tra le foto condivise su Instagram, però, ce n'è una che ha destato il sospetto di alcuni followers. I due – vestiti di bianco e con in braccio i loro bambini – sono stati immortalati di fronte a un altare posizionato davanti all'oceano. Sembrerebbe, quindi, che la coppia abbia scelto di celebrare le nozze bis. Anche Benedetta Parodi e Fabio Caressa, il 10 gennaio 2019, avevano deciso di rinnovare i propri voti durante una vacanza alle Maldive. Una decisione che avevano preso anche Fausto Brizzi e Silvia Salis, sposandosi per la seconda volta nel 2021, anche loro alle Maldive.

La storia d'amore tra Cristina Marino e Luca Argentero

In una delle puntate del podcast Mamma Dilettante, Cristina Marino aveva raccontato a Diletta Leotta la storia d'amore con Luca Argentero. "Noi non abbiamo fatto il viaggio di nozze, c'era Nina. Oggi, forse, lo farei insieme ai bimbi – spiegava Marino – Tra noi c'è stato un colpo di fulmine. Sentii che c'era qualcosa, da maschio alfa mi corteggiò. Io non feci niente, mi diedi una pacca sulla spalla". I due si sono incontrati sul set del film Vacanze ai Caraibi e dal 2015 fanno coppia fissa, con il fidanzamento ufficiale comunicato nel 2017. Dalla loro unione sono nati due figli, Nina Speranza nel 2020 e Noè Roberto nel 2023. Il matrimonio è stato celebrato con una cerimonia provata nel 2021.