Lo zio di Kate Middleton al Gf Uk: "Mia nipote non è razzista, assurde accuse di Meghan e Harry" Gary Goldsmith, lo zio di Kate Middleton, rilascia un'intervista prima del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Uk. Preoccupazioni da Buckingham Palace a proposito di quello che l'uomo potrebbe rivelare a proposito della famiglia reale.

Gary Goldsmith, lo zio di Kate Middleton, entra nella Casa del Grande Fratello Uk e nell’ultima intervista rilasciata prima di entrare nella Casa spara a zero su Harry e Meghan. L’uomo – intorno alla cui figura Buckingam Palace nutrirebbe non poche preoccupazioni – ha deciso di entrare nella Casa dell’edizione britannica vip del reality show, pronto a condividere tutto quello che conosce a proposito della vita della famiglia reale. Il primo affondo è arrivato proprio ai danni dei duchi di Sussex. Goldsmith ha replicato alle indiscrezioni secondo le quali sarebbero stati proprio Kate e il re Carlo i reali che avrebbero manifestato preoccupazione a proposito del colore della pelle di Archie, come rivelato dall’edizione olandese del libro Endgame, scritto da Omar Scobie, giornalista e amico di Meghan (si tratta delle copie andate in stampa senza censura e immediatamente ritirate dal mercato).

Lo zio di Kate Middleton accusa Meghan e Harry

“Kate è bella fuori, ma più bella dentro ed è davvero una mamma affettuosa. Ecco perché ero così arrabbiato con Harry e Meghan: non metti un bastone fra le ruote e non reinventi la storia”, ha tuonato lo zio di Kate Middleton nell’intervista rilasciata al Sun prima del suo ingresso nella Casa, “Penso che tutti abbiano pensato lo stesso: dare la tua famiglia in pasto ai lupi è semplicemente inappropriato e inutile. È una sciocchezza assoluta. Kate non è razzista al 100% e nemmeno sua madre Carole. La mia famiglia non è razzista e che Kate venga ritratta in questo modo è lontanissimo dalla verità, è ridicolo”.

Le preoccupazioni della famiglia reale a proposito dello zio di Kate Middleton

L’ingresso di Gary Goldsmith nella Casa del GF Vip Uk era stato annunciato nel gennaio scorso. Una notizia che ha preoccupato Buckingham Palace. Il palazzo teme infatti che l’uomo spifferi notiziò riservate a proposito della principessa del Galles. Definito “la pecora nera” della famiglia, Goldsmith è stato sposato 4 volte e ha avuto proprio Kate come damigella d’onore in occasione del suo primo matrimonio nel 1991. “Non mi sono preso molta cura di me e ho preso delle decisioni piuttosto sbagliate”, ha aggiunto rassicurante Goldsmith, “Cerco di essere la versione migliore di me, ma non è sempre così. A 50 anni ho deciso che in questi giorni, al Grande Fratello, non dirò praticamente niente e mi godrò la vita appieno. In realtà non sono una celebrità, è solo che sono imparentato con una delle più grandi. Penso di essere ritratto come una sorta di cattivo e non lo sono. Quindi sarebbe bello mostrare l'altro lato di me”.