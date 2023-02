Lo sfogo di Giuseppe Pirozzi, Micciarella di Mare Fuori: “Rispettatemi, costretto a cambiare numero” Giuseppe Pirozzi, l’attore che interpreta Raffaele Di Meo detto Micciarella nella serie Mare Fuori, si è sfogato su TikTok. Ha spiegato di essere tartassato a ogni ora da chiamate e messaggi anche da parte di persone maleducate. Si è visto costretto a cambiare numero.

A cura di Daniela Seclì

La notorietà acquisita, spesso oscilla tra croce e delizia. Ne sa qualcosa l'attore Giuseppe Pirozzi, che nella serie di grande successo Mare Fuori 3, interpreta Raffaele Di Meo detto Micciarella. L'attore ha spiegato che continua a essere tartassato da telefonate e messaggi in cui, i fan delle serie, gli chiedono video e foto anche negli orari più improbabili.

Mare fuori, fan tartassano Giuseppe Pirozzi con chiamate e messaggi

Giuseppe Pirozzi, in un video pubblicato su TikTok, ha raccontato cosa sta succedendo. Nonostante sia molto felice del successo riscontrato da Mare Fuori e dell'affetto travolgente dei fan, sta anche facendo i conti con persone particolarmente maleducate e insistenti, che lo disturbano a ogni ora:

Ciao ragazzi, faccio questo breve video per dirvi che delle persone mi stanno contattando su Whatsapp e mi stanno chiamando sul mio numero personale per chiedere foto, video e così via. Voglio partire dal presupposto che sono molto contento del supporto che state dando a me, alla serie, al personaggio, di questo vi ringrazierò sempre. Però, ragazzi, il numero è una cosa personale.

Giuseppe Pirozzi interpreta Micciarella nella serie Mare Fuori, lo sfogo dell'attore

Giuseppe Pirozzi ha proseguito nel suo sfogo, raccontando di essersi visto costretto a cambiare numero. L'attore ha chiesto rispetto: "Vi chiedo, gentilmente, di avere il rispetto di non chiamare alle cinque del mattino, perché io sono un ragazzo come gli altri, alle 7 mi alzo, vado a scuola e non posso fare la nottata senza dormire. Ci sono anche persone che sono state maleducate con me, nel chiedermi foto e video. Tralasciando questo, è una cosa che mi ha dato molto fastidio, perché il numero è personale. Abbiate anche il rispetto di non farlo girare. Al di là di tutto sono contento, grazie per la foga, ma mi avete costretto a cambiare numero".