Come partecipare ai casting di Mare Fuori 4: le dritte di una tiktoker Non esistono scorciatoie per partecipare ai casting di Mare Fuori: ecco alcuni consigli utilissimi che arrivano da TikTok.

Dopo tre stagioni e un grandissimo successo, Mare Fuori continua a tenere banco. Come aveva dichiarato l‘attore Biagio Manna a Fanpage.it, questa serie sta facendo tornare la voglia ai più giovani di recitare. La serie ripartirà con Mare Fuori 4, ma le riprese ci saranno soltanto a partire da maggio 2023. Nel frattempo, c'è chi vuole a tutti i costi provare a fare una particina nella serie. Una tiktoker ha spiegato un grafico, molto divertente, che ha provato a dare delucidazioni a tutti i giovanissimi che non esistono le scorciatoie.

Il grafico che mostra come partecipare ai provini di Mare Fuori

Si chiama Michela Mura, una giovane tiktoker, che è anche un'attrice con un'agenzia. Ha spiegato in un grafico, ideato da uno dei registi della serie, Ivan Silvestrini, come partecipare ai casting. Chiaramente, è fondamentale iscriversi a un corso di recitazione se non si è mai stati a proprio agio con il mondo dell'arte. Altrimenti, si può aspirare a fare le comparse, anche in quel caso però bisogna aspettare e pazientare.

La sceneggiatura di Mare Fuori 4 su Instagram

Intanto, Ivan Silvestrini ha mostrato su Instagram la foto della prima pagina della nuova sceneggiatura dell'attesa quarta stagione. Un momento d'oro per tutto il gruppo di lavoro di questa serie che, soprattutto sui social e in digitale, ha superato la più rosea delle aspettative con oltre cento milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo. Le riprese della quarta stagione di Mare Fuori si terranno con ogni probabilità a partire da maggio 2023 mentre per la messa in onda bisognerà aspettare almeno il 2024. Forse Mare Fuori 4 uscirà a febbraio 2024.

I personaggi che non ci saranno più

Dal cast di Mare Fuori 4, mancheranno i seguenti attori e personaggi: Carolina Crescentini nel ruolo di Paola, Nicolas Maupas nel ruolo di Filippo detto il Chiattillo, Valentina Romani nel ruolo di Naditza, Serena De Ferrari nel ruolo di Viola, Serena Codato nel ruolo di GEmma, Anna AMmirati nel ruolo di Liz, Nicolò Galasso nel ruolo di Gaetano e Antonio Orefice nel ruolo di Totò.