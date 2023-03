Mare Fuori 4, il regista Ivan Silvestrini mostra le prime bozze della sceneggiatura Il regista di Mare Fuori mostra le bozze della sceneggiatura della quarta stagione che si inizierà a girare entro maggio.

"Il sabato è per leggere", un detto antico che se sei il regista di Mare Fuori si traduce nella bozza di sceneggiatura della prossima stagione della serie del momento. Ivan Silvestrini ha mostrato su Instagram la foto della prima pagina della nuova sceneggiatura dell'attesa quarta stagione. Un momento d'oro per tutto il gruppo di lavoro di questa serie che, soprattutto sui social e in digitale, ha superato la più rosea delle aspettative con oltre cento milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo.

Quando esce Mare Fuori 4

Ovviamente la domanda che tutti si pongono è relativa all'uscita della quarta stagione di Mare Fuori. Il successo delle prime tre stagioni è sotto gli occhi di tutti e ci sono tantissimi personaggi che hanno lasciato la serie, ma tanti altri che saranno pronti a tornare, tra tutti il comandante Carmine Recano. Le riprese della quarta stagione di Mare Fuori si terranno con ogni probabilità a partire da maggio 2023 mentre per la messa in onda bisognerà aspettare almeno il 2024. Verosimilmente, quindi, Mare Fuori 4 uscirà a febbraio 2024.

I personaggi che non faranno più parte di Mare Fuori 4

Dopo quello che è successo nella terza stagione, nella quarta stagione per forza non ci saranno più dei personaggi che hanno fatto la storia di questo show. Pertanto, dal cast di Mare Fuori 4, mancheranno i seguenti attori e personaggi: Carolina Crescentini nel ruolo di Paola, Nicolas Maupas nel ruolo di Filippo detto il Chiattillo, Valentina Romani nel ruolo di Naditza, Serena De Ferrari nel ruolo di Viola, Serena Codato nel ruolo di GEmma, Anna AMmirati nel ruolo di Liz, Nicolò Galasso nel ruolo di Gaetano e Antonio Orefice nel ruolo di Totò. Tutti gli altri, invece, sono ovviamente confermati, primo tra tutti Massimiliano Caiazzo e Maria Esposito, rispettivamente Carmine e Rosa Ricci.