L’inviato de Le Iene Matteo Viviani in ospedale: “Febbre oltre i 40, brutta infezione alle tonsille” Sui social, l’inviato de Le Iene Matteo Viviani si è mostrato in ospedale, facendo preoccupare i fan. Poi ha spiegato cosa gli è accaduto, rassicurando che non si tratta di nulla di grave: “Ho solo una brutta infezione alle tonsille che non vuole sapere di andarsene e che mi dà una febbre molto alta. Non morirò”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Matteo Viviani in ospedale. Il noto inviato e conduttore de Le Iene ha fatto preoccupare i fan con una foto condivisa sul suo profilo Instagram, mostrandosi all'Ospedale Sacco di Milano. A poche ore di distanza è intervenuto per spiegare cosa gli è successo e ha rassicurato tutti, spiegando di stare meglio: "Ho una infezione alle tonsille che mi provoca febbre alta, che non vuole saperne di scendere. Ma state tranquilli, non morirò".

Matteo Viviani de Le Iene in ospedale, la foto che fa preoccupare i fan

Nel primo sabato sera di giugno, Matteo Viviani ha pubblicato su Instagram una foto che ha fatto preoccupare i fan. Il noto inviato de Le Iene si è mostrato in ospedale, sdraiato su un lettino, sorridendo e scrivendo: "Buon sabato sera a tutti". Nei commenti, diversi gli utenti che hanno iniziato a chiedersi cosa gli fosse successo, tra chi ipotizzava qualcosa di grave e chi invece provava a rassicurare visto il sorriso che sfoggiava nello scatto.

Cosa è successo a Matteo Viviani, la spiegazione

A fare chiarezza ci ha pensato il diretto interessato che, poco dopo la foto, ha pubblicato un breve video tra le sue storie Instagram. Viviani ha rassicurato tutti, spiegando di non avere nulla di grave, ma una infezione alle tonsille che gli ha provocato febbre alta:

Giustamente dopo il post tutti mi state chiedendo che cavolo mi sia successo. Nulla di grave, non preoccupatevi. Ho solo una brutta infezione alle tonsille, alla gola, che non vuole sapere di andarsene e che mi dà una febbre molto alta che non vuole saperne di scendere. Dopo aver misurato i 40.3 mi sono detto ‘vado a farne un controllo'. Mi hanno fatto le analisi e sto aspettando i risultati. Tutto qua, non morirò. State tranquilli e passate un buon weekend.