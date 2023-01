L’inviata del Tg2: “Buon pomeriggio da Bari, in Umbria”, il video della gaffe diventa virale L’inviata del Tg2 Carlotta Balena protagonista di un video virale sui social. Si tratta di una gaffe di natura “geografica” per la giornalista, che si trovava in diretta da Bari e che ha scambiato per un attimo la Puglia con l’Umbria. Un lapsus tutto sommato perdonabile, secondo alcuni.

A cura di Giulia Turco

Un inizio anno un po’ confuso per l’inviata del Tg2 Carlotta Balena che, forse complice un po’ di stanchezza, è diventata protagonista di un video virale sui social. Si tratta di una gaffe di natura “geografica” per la giornalista, che si trovava in diretta da Bari e che ha scambiato per un attimo la Puglia con l’Umbria.

La gaffe di Carlotta Balena al Tg 2 e l’ironia sui social

Nel corso dell’edizione di martedì 3 gennaio del Tg2, la giornalista Carlotta Balena si è collegata con lo studio in diretta da Bari per un servizio sulle temperature anomale che stanno riscaldando soprattutto le città del Sud Italia nelle prime giornate del 2023. “Buon pomeriggio da Bari, l’inverno non ne vuole sapere di arrivare qui in Umbia”, racconta agli ascoltatori senza accorgersi, nemmeno in seguito, di aver scambiato l’Umbria per la Puglia. Inevitabile l’ironia che si è scatenata sui social quando il video è diventato simpaticamente virale. Un lapsus tutto sommato perdonabile, secondo alcuni. “Quella alle spalle è Gubbio sul mare”, scherzano altri.

Le gaffe dei giornalisti in tv fanno impazzire il web

D’altronde capita spesso che lapsus del genere diano vita a veri e propri trend sui social, dove i video riscuotono sempre grande successo tra il pubblico che ama stanarli. Poche settimane prima è diventata virale la clip del meteo reporter Luca Ciceroni che, non sapendo di essere già in diretta con lo studio di Buongiorno Italia per TGR Molise, si è dilungato nel racconto della sua giornata, probabilmente con il cameraman di fronte a lui. "Allo stesso tempo lei mi ha mandato un messaggio ma io l'ho letto solo domenica da martedì sera, no da mercoledì, e diceva "Luca ma Alexa è impazzita, mi mette musica inglese". È stato il conduttore e giornalista Filippo Bernardi al timone della trasmissione a chiudere il collegamento, visibilmente perplesso e divertito, "Luca Ciceroni evidentemente non ci sentiva" ha specificato.