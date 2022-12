Gaffe al TgR, il meteorologo non sa di essere in onda e racconta in diretta la sua vita privata A Buongiorno Italia stamattina qualcosa è andato storto. La trasmissione del TGR Molise è adesso virale: il meteorologo non sapeva di essere in onda e ha raccontato alcuni messaggi privati in diretta, poi il conduttore è inciampato in un errore “hot”.

A cura di Gaia Martino

Momenti di involontaria comicità a Buongiorno Italia, la trasmissione del TGR Molise. Erano le 7:22 quando il giornalista e conduttore Filippo Bernardi si è collegato con Luca Ciceroni, meteo reporter Rai. Quest'ultimo non sapeva di essere in onda, né tantomeno di essere ascoltato, così i telespettatori hanno seguito il racconto personale che, con ogni probabilità, spiegava a qualcuno presente nel dietro le quinte. Il conduttore ha chiuso il collegamento prima di rendersi anche lui protagonista di una gaffe sbagliando a leggere il nome di "Pippi Calzelunghe".

Le gaffe di Bernardi e Ciceroni a Buongiorno Italia

Due gaffe, una dopo l'altra, hanno reso una puntata di Buongiorno Italia del TGR Molise virale. Nel corso della puntata il giornalista e presentatore Filippo Bernardi ha aperto il collegamento con il meteorologo Luca Ciceroni il quale però non sapeva di essere in onda e ha continuato a raccontare, con ogni probabilità a qualcuno del "dietro le quinte" del programma, un aneddoto privato. "Allo stesso tempo lei mi ha mandato un messaggio ma io l'ho letto solo domenica da martedì sera, no da mercoledì, e diceva "Luca ma Alex è impazzita, mi mette musica inglese", le sue parole.

È stato il conduttore e giornalista al timone della trasmissione a chiudere il collegamento, visibilmente perplesso e divertito, "Luca Ciceroni evidentemente non ci sentiva" ha specificato. Mentre tentavano di recuperare il collegamento, ha deciso di continuare a leggere le principali notizie del giorno, ma l'emozione o la precedente gag potrebbe averlo tradito. Ha sbagliato a leggere ed invece di Pippi Calzelunghe, ha letto: "Pippa Calzelunghe".

Il tentativo successivo di collegarsi con il meteorologo ha funzionato, malgrado qualche iniziale incertezza. Il conduttore è così riuscito a proseguire la puntata con le previsioni meteo.