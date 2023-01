“Non avere paura”, Kate Winslet conforta giovane giornalista alla sua prima intervista: il video virale Nel video diventato virale c’è la giovanissima giornalista Martha che, prima di intervistare Kate Winslet per la rete televisiva tedesca ZDF, le dice tremante: “Ehm, è la mia prima volta”. L’attrice l’ha confortata e ha portato il filmato a milioni di visualizzazioni: “Sarà l’intervista più incredibile di sempre e sai perché? Perché abbiamo deciso che lo sarà”.

Un video in cui Kate Winslet conforta una giovane giornalista prima di un'intervista è diventato virale in pochissime ore. Nel filmato in questione si può sentire Martha, inviata per la rete televisiva tedesca ZDF, che dice alla diva di Hollywood: "Ehm, è la mia prima volta". La Winslet non riesce a sostenere la tenerezza della sua esitazioni e si appresta a rassicurarla: “È la prima volta che lo fai? Ok, indovina un po'? Quando faremo questa intervista, sarà l'intervista più incredibile di sempre e sai perché? Perché abbiamo deciso che lo sarà. Quindi, abbiamo deciso proprio ora, io e te, che questa sarà un'intervista davvero fantastica. Puoi chiedermi tutto quello che vuoi e non devi aver paura. Sarà tutto fantastico. OK? Ok, facciamolo!".

La giornalista Liv Marks ha condiviso il video su Twitter lunedì (9 gennaio), insieme a un selfie di Martha, giornalista per bambini del canale tedesco ZDF, con la celebre attrice: "Vedere Kate Winslet rassicurare questa giovane ragazza che la sua intervista sarà fantastica è la cosa più preziosa che abbia mai visto", ha scritto, “I junket possono essere davvero snervanti. Parole di incoraggiamento e gentilezza come questa possono fare molto".

Kate Winslet è tornata a recitare con il regista di Titanic 25 anni dopo l’uscita del colossal che, insieme a Leonardo DiCaprio, l'ha vista emergere in uno dei cast più acclamati della storia del cinema. Perché ha accettato questa nuova sfida dopo così tanti anni? “Non c'è stato modo di dire di no. Quando James Cameron mi ha parlato per la prima volta di questa parte e mi ha descritto il personaggio di Ronal, mi ha detto: ‘Guarda, lei è la matriarca, è la dea guerriera leader del suo clan’. Voglio dire, chi scrive ruoli del genere per le donne?“.