Lino Banfi incontra Papa Francesco: “Io sono stato nominato nonno d’Europa, ma lui è il nonno del mondo”

Lino Banfi è di casa al Vaticano: "L'ultima volta l'ho incontrato due mesi fa". Il decano della comicità all'italiana incontrerà di nuovo Papa Francesco in una manifestazione nella quale sarà nominato "nonno d'Europa", parlando in un incontro pubblico alla presenza di nonni e nipoti. Al Corriere della Sera, Lino Banfi scherza: "Io sono il nonno d'Europa, ma Sua Santità è il nonno del Mondo". L'evento è La carezza e il sorriso, nell'Aula Paolo VI, nel quale Papa Francesco incontrerà seimila nonni e nipoti.

Lino Banfi ha commentato la sua amicizia con Papa Francesco: "Glielo dico sempre, a papa Francesco. “Santità, quando lei sta un po’ incavoleto, mi faccia chiamare, che ci penso io”. Mi ha preso in parola. Da un anno la nostra amicizia si è consolidata, il Santo Padre mi ha fatto capire che gli sto simpatico. Ci vediamo più spesso e ridiamo tanto. “Quando vieni tu, è più sereno”, mi hanno confermato".

È stato papa Francesco in persona a volermi invitare, tramite monsignor Paglia, che mi ha promosso a “nonno d’Europa”. Come vincere un Oscar. E io, davanti a tutti quei nonni e nipoti, nominerò lui l’abuelo del mundo, il nonno del mondo. […] Due mesi fa, quando ci siamo incontrati l’ultima volta, mi sono buttato: “Santità, lei dice che siamo amici. E allora mi permetto di chiederle un favore. Vorrebbe fare una foto insieme a me?”. E quando si è alzato dalla sedia, ho osato ancora: “Tolga quel bastone però, non le serve, siamo due raghezzi noi”. E così ci siamo scattati quella foto noi due soli, a braccetto.