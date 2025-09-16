L’infortunio di Barbara D’Urso durante le prove di Ballando 2025, cosa è successo alla conduttrice e come sta adesso

Barbara D’Urso si è fatta male durante le prove di Ballando con le stelle. La conduttrice, dopo un’ecografia, è andata dalla fisioterapista in modo da limitare i danni di un problema al tendine. Come appreso da Fanpage, D’Urso sta bene e ha già ripreso a ballare, non è quindi a rischio la sua partecipazione allo show di Rai1.

Partecipare a Ballando con le stelle non è certo un gioco, lavorare a una coreografia con dei professionisti richiede impegno, tempo, energie e soprattutto non è scontato che fili sempre tutto liscio. Negli anni, non sono mancati concorrenti che si sono infortunati e, anche stavolta, c'è già qualcuno che lamenta qualche dolorino. Si tratta della ballerina più attesa, Barbara D'Urso, che ha raccontato su Instagram di aver dovuto fare un'ecografia a seguito di un dolore alla gamba destra.

Barbara D'Urso e l'infortunio a Ballando con le stelle

"La D'Urso è già messa così" dice la conduttrice mentre è intenta a farsi massaggiare la coscia dalla fisioterapista che energicamente lavora sulla parte interessata. Come si evince dalla chiacchierata che, intanto, le due fanno a seguito dell'ecografia a cui Barbara D'Urso si è sottoposta dopo aver avvertito un dolore alla gamba destra, si tratterebbe di un piccolo problema al tendine. "Ce la faremo almeno la prima puntata? Almeno la prima, poi sono a posto ti giuro" dice con voce dolorante la conduttrice, rassicurata dall'operatrice sanitaria che le risponde: "La prima è assicurata". Combattiva come sempre, però, non ha intenzione di fermarsi e a distanza di poche ore, torna sui social dove si riprende in direzione Foro Italico, dove la attende Pasquale La Rocca per le prove: "Carmelita non molla" scrive e poi aggiunge: "Si va, anche oggi, tutta sciancata, ma si va, non si molla mai. Figuriamoci se si molla all'inizio".

Come sta adesso Barbara D'Urso

Come appreso da Fanpage, tramite una fonte vicina alla trasmissione di Rai1, non c'è il minimo rischio che la conduttrice possa saltare la sua partecipazione alla prima puntata che è prevista per sabato 27 settembre:

Sono le cose solite, di normale amministrazione per chi fa un allenamento intenso di sei ore al giorno e non è abituato. Niente di che. Sta bene. Non è a rischio la sua partecipazione a Ballando con le stelle. Sta da Dio, oggi ha già fatto un sacco di cose.

Barbara D'Urso e le lezioni di ballo pubblicare sui social

C'è da dire che Barbara D'Urso non è certo una novellina in fatto di danza e, forse, non a caso, è stata affidata alle mani di Pasquale La Rocca, famoso per la sua tempra e soprattutto per la determinazione nel voler conquistare il podio dello show. Sono anni, ormai, che la conduttrice si diletta con lezioni di ballo, come ha sempre raccontato sui social, pubblicando alcuni video delle sue performance danzanti, che si sono incrementate da quando il contratto con Mediaset non le è stato rinnovato. La conduttrice, d'altro canto, ha dato già prova di essere una ballerina provetta partecipando ad una sola serata dello show di Milly Carlucci lo scorso anno. La sfida di quest'anno, quindi, non sarà semplice, soprattutto l'idea di dover essere giudicata non è certo qualcosa che si accetta con facilità, soprattutto per una donna che è stata sempre protagonista.