spettacolo
video suggerito
video suggerito

L’impero immobiliare dei Me Contro Te: 37 proprietà a Milano per 17 milioni di euro

I Me Contro Te possiedono 37 immobili a Milano per 17 milioni di euro. La loro società ha fatturato 6 milioni con utili di 2 milioni. Un impero immobiliare dalle zone più esclusive della città.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Gennaro Marco Duello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Luì e Sofì, i volti più amati dai bambini italiani, sono riusciti nella difficile impresa di trasformare il loro successo nel mercato dell'intrattenimento per bambini in un impero immobiliare. I numeri sono pazzeschi e sono stati rilevati dal portale Affari & Maranza, la coppia di youtuber possiede ben 37 immobili nella sola Milano, con un valore complessivo che tocca i 17 milioni di euro.

La strategia immobiliare dei Me contro Te

Quello che hanno fatto i Me contro Te è figlio di una strategia da esperti. Infatti, non siamo davanti a investimenti casuali, ma a una strategia immobiliare precisa. I 13 appartamenti e le relative pertinenze sono tutti collocati in palazzi di nuova costruzione, distribuiti tra i quartieri più prestigiosi: da CityLife a Porta Garibaldi, dall'elegante zona di Como fino al moderno distretto di Gae Aulenti.

I numeri del successo: 6 milioni di ricavi annui

Dietro questo patrimonio immobiliare si nasconde un business che macina cifre impressionanti. La Me Contro Te Srl, la società attraverso cui i due youtuber gestiscono le loro attività, ha chiuso l'ultimo bilancio con ricavi di circa 6 milioni di euro e utili netti superiori ai 2 milioni. Questi numeri testimoniano come il fenomeno Me Contro Te sia riuscito a trasformare la popolarità online in un modello imprenditoriale solido e diversificato. Dal merchandising ai film, dai libri agli spettacoli dal vivo, ogni canale di ricavo viene ottimizzato per massimizzare i profitti.

Leggi anche
Saltano le nozze dei Me contro Te, Sofì sul matrimonio rimandato: "Ora diranno che Luì è gay"

Una strategia immobiliare da investitori esperti

La scelta di concentrare gli investimenti immobiliari nelle zone di maggior pregio di Milano non appare casuale. CityLife, Porta Garibaldi e Gae Aulenti rappresentano infatti i distretti con il maggior potenziale di rivalutazione nel medio-lungo periodo, aree dove il mattone mantiene stabilmente il proprio valore anche in periodi di incertezza economica.

Dal web al mattone: l'evoluzione di un fenomeno

La trasformazione dei Me Contro Te da semplici content creator a imprenditori immobiliari racconta l'evoluzione del mondo digitale italiano. In un settore spesso caratterizzato da guadagni volatili e carriere brevi, Luì e Sofì hanno dimostrato una lungimiranza imprenditoriale che va ben oltre l'entertainment per bambini. Il loro caso rappresenta un modello per tutti quei creator che puntano a consolidare il successo digitale attraverso investimenti tangibili e duraturi nel tempo.

Personaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Francesco Nozzolino: “Sono dimagrito, peso 135 Kg. Nel sesso mi blocco, mi vergogno e ho paura di essere compatito”
"Fisicamente sto meglio, ma l’immagine che ho di me stesso è ancora quella del ragazzo sovrappeso, deriso e evitato"
È noto come XXXL di Avanti un altro: “Se quel ruolo mi intrappola in questa fisicità? Non sacrifico la mia salute per la TV”
“Non ho mai avuto un fidanzato, giusto un po’ di intimità basica e con dei limiti, ho paura di deludere”
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views