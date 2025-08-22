L’impero immobiliare dei Me Contro Te: 37 proprietà a Milano per 17 milioni di euro

Luì e Sofì, i volti più amati dai bambini italiani, sono riusciti nella difficile impresa di trasformare il loro successo nel mercato dell'intrattenimento per bambini in un impero immobiliare. I numeri sono pazzeschi e sono stati rilevati dal portale Affari & Maranza, la coppia di youtuber possiede ben 37 immobili nella sola Milano, con un valore complessivo che tocca i 17 milioni di euro.

La strategia immobiliare dei Me contro Te

Quello che hanno fatto i Me contro Te è figlio di una strategia da esperti. Infatti, non siamo davanti a investimenti casuali, ma a una strategia immobiliare precisa. I 13 appartamenti e le relative pertinenze sono tutti collocati in palazzi di nuova costruzione, distribuiti tra i quartieri più prestigiosi: da CityLife a Porta Garibaldi, dall'elegante zona di Como fino al moderno distretto di Gae Aulenti.

I numeri del successo: 6 milioni di ricavi annui

Dietro questo patrimonio immobiliare si nasconde un business che macina cifre impressionanti. La Me Contro Te Srl, la società attraverso cui i due youtuber gestiscono le loro attività, ha chiuso l'ultimo bilancio con ricavi di circa 6 milioni di euro e utili netti superiori ai 2 milioni. Questi numeri testimoniano come il fenomeno Me Contro Te sia riuscito a trasformare la popolarità online in un modello imprenditoriale solido e diversificato. Dal merchandising ai film, dai libri agli spettacoli dal vivo, ogni canale di ricavo viene ottimizzato per massimizzare i profitti.

Una strategia immobiliare da investitori esperti

La scelta di concentrare gli investimenti immobiliari nelle zone di maggior pregio di Milano non appare casuale. CityLife, Porta Garibaldi e Gae Aulenti rappresentano infatti i distretti con il maggior potenziale di rivalutazione nel medio-lungo periodo, aree dove il mattone mantiene stabilmente il proprio valore anche in periodi di incertezza economica.

Dal web al mattone: l'evoluzione di un fenomeno

La trasformazione dei Me Contro Te da semplici content creator a imprenditori immobiliari racconta l'evoluzione del mondo digitale italiano. In un settore spesso caratterizzato da guadagni volatili e carriere brevi, Luì e Sofì hanno dimostrato una lungimiranza imprenditoriale che va ben oltre l'entertainment per bambini. Il loro caso rappresenta un modello per tutti quei creator che puntano a consolidare il successo digitale attraverso investimenti tangibili e duraturi nel tempo.