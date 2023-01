Lily Collins nella vasca da bagno come Phil per i suoi 72 anni: “Tale padre, tale figlia” La star di Emily in Paris omaggia il padre Phil Collins per i suoi 72 anni replicando la stessa iconica fotografia: “Tale padre, tale figlia. Grazie per essere una costante ispirazione”.

Lily Collins, la stella della serie tv Emily in Paris, si è ritratta in una vasca da bagna, vestita in abito da sera. La fotografia è una chiarissima citazione a uno scatto noto di suo padre Phil Collins, ai tempi della promozione di uno dei suoi dischi. Il grande artista, ex Genesis, ha compiuto 72 anni il 30 gennaio. Ormai si è ritirato dalle scene, il fisico ormai debilitato, ma Lily non ha perso di vista l'occasione di fargli gli auguri e celebrarlo in tutto il mondo, visto che oggi i rapporti di forza si sono rovesciati. Non ci credete? Provate a chiedere a un under 20 se conosce di più Phil o Lily Collins. "Tale padre, tale figlia", ha scritto Lily Collins su Instagram.

Le parole di Lily Collins

Lily Collins ha fatto sognare i fan del padre con un messaggio e una foto davvero incredibili, entusiasmanti. Un tuffo nel passato per i tanti che purtroppo non possono più ascoltare la voce dal vivo del grande ex frontman dei Genesis. Questo il messaggio di Lily Collins, oggi lanciatissima e pronta con una quarta stagione di Emily in Paris.

Tale padre, tale figlia. Buon compleanno papà. Grazie per essere una costante ispirazione, una costante risata e una costante leggenda. Ti voglio tanto bene e oggi ti festeggio alla grande!…

Il successo di Emily in Paris

Emily in Paris ha esordito il 2 ottobre 2020 su Netflix ed è immediatamente diventato uno dei trend più importanti in tutto il mondo, al punto che in meno di tre anni sono state prodotte già tre stagioni. La quarta stagione è stata già confermata e questa serie ha lanciato la stella di Lily Collins, che interpreta il ruolo di Emily Cooper, la protagonista della serie: una social media manager che si ritrova a Parigi dopo che la sua società di Chicago ha acquisito una divisione nella capitale francese. Precedentemente, Lily Collins aveva già lavorato ad altre produzioni Netflix come Okja e Mank.