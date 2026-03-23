Liberata la casa di Ivano dei Cugini di Campagna, la donna che l’ha occupata riconsegna le chiavi

La casa di Ivano Michetti dei Cugini di Campagna è stata liberata. Il cantante aveva raccontato la vicenda negli scorsi mesi ospite de I Fatti Vostri: il suo appartamento a Roma era occupato da una donna tunisina di nome Samia che, nonostante un'offerta economica e diverse promesse, non aveva alcuna intenzione di andare via. Oggi, 23 marzo, la bella notizia in diretta con il programma di Rai2. Nelle prossime ore l'artista potrà rientrare nell'appartamento e riavrà le chiavi di casa.

Nella puntata del 23 marzo de I Fatti Vostri, l'inviato Fabio Lippolis ha annunciato pubblicamente che l'appartamento di Ivano Michetti è stato liberato. Il giornalista ha assistito in prima persona al trasloco di Samia, che sempre nella giornata di oggi dovrà presentarsi alla polizia per riconsegnare le chiavi. "Lo stanno liberando in questi minuti, le pareti sono bianche e non c'è più nulla all'interno", ha spiegato. Tuttavia, la donna e i tre figli minorenni (di cui uno agli arresti domiciliari) non sembrano essere andati via del tutto: nonostante la casa dell'artista sia ora libera, Samia avrebbe occupato un altro appartamento nello scantinato dello stesso condominio.

Michetti dovrebbe riavere le chiavi di casa tra oggi e domani (24 marzo). "Le avevo offerto dei soldi, 2mila euro, per andare via. Glieli avevo aperti davanti tipo ventaglio, ma me ne aveva chiesti 5mila", aveva spiegato il chitarrista de I Cugini di Campagna. Lo scorso febbraio aveva discusso in diretta con la donna e nello studio del programma si era tolto una scarpa e aveva minacciato di lanciarla contro Samia: "Gliela tiro perché dice bugie". Anche nella puntata di oggi, Michetti si è tolto una scarpa, l'ha appoggiata sul tavolo e ha ironizzato: "A lei una bella scarpata… No per carità, è un brutto gesto".