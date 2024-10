L’ex tronista e concorrente del GF Luca Salatino si sfoga: “Userò meno i social, non mi fanno stare bene”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello, ha deciso di essere meno presente sui social. Si è reso conto che non lo fanno stare bene e in questo momento ha deciso di mettere al primo posto il suo benessere. Grazie a un percorso di introspezione ha capito che la felicità è fatta di piccoli gesti, di istanti che richiedono la capacità di coglierli. Non è di certo la vita sfarzosa che molti ostentano sui social.

Perché Luca Salatino ha deciso di essere meno presente sui social

L'ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Luca Salatino ha deciso di essere meno presente sui suoi profili social. Lo ha comunicato con un post pubblicato nelle storie. Su Instagram è seguito da 345mila persone: "Mi rendo conto che oramai questi social stanno prendendo una piega che non mi fa stare più bene", ha spiegato. E ha aggiunto:

Bisogna fare attenzione a quello che si vede perché si stanno creando dei finti standard di felicità. Sto proseguendo il mio percorso interiore e la vita è fatta di piccoli attimi, piccoli gesti dove bisogna saper apprezzare la felicità. Si sta perdendo il gusto di fare tante piccole cose e più mi guardo intorno più mi rendo conto che la vita reale è fatta di altro.

Userà i suoi profili solo per pubblicare le sue ricette

Luca Salatino ha precisato che continuerà a usare i social, sebbene molto meno. Pubblicherà principalmente le sue ricette e qualche sprazzo di quotidianità: "Sia chiaro che continuerò a usare il social per mostrarvi ricette e ciò che potrà far parte della mia quotidianità, ma in maniera parsimoniosa, perché credo che nella vita bisogna saper trovare sempre un equilibrio". Quindi ha concluso invitando tutti a stare attenti a ciò che sembra felicità ma non lo è affatto: "Un abbraccio a tutti e fate attenzione a quello che può sembrare felicità".