Come i problemi d’ansia di una tronista stanno stravolgendo Uomini e Donne

Chiome laccate, fisici statuari e la sfrontatezza tipica di chi sa di rivestire un ruolo di spessore in televisione: i tronisti di Uomini e Donne hanno sempre incarnato un preciso status symbol, ma le cose, da alcuni anni, sembrano essere cambiate. Ultimo esempio è quello di Francesca Sorrentino, che da quando ha iniziato il suo percorso nel dating show condotto da Maria De Filippi non fa che dire di sentirsi "inadeguata, non all'altezza". Il motivo? La ragazza, come da lei spiegato in più di un'occasione, soffre d'ansia. E non quella che senti in pancia prima di un esame o di un appuntamento galante. Francesca parla di ansia vera, quella che ti fa tremare e ti taglia il respiro, che non ti permette di godere a pieno dei momenti per paura di crollare.

L'ansia di Francesca a Uomini e Donne

Ma a colpire non è il fatto che la tronista ne abbia parlato apertamente. La salute mentale è sempre più al centro del dibattito pubblico ed è ragionevole sentirne discutere in tv, anche in una fascia oraria sufficientemente seguita come quella del primo pomeriggio di Canale 5. A catturare l'attenzione è bensì il modo in cui gli autori, e di conseguenza il pubblico, hanno risposto a quest'esigenza. Non è Francesca a doversi adattare, a dover fingere di star bene, a dover sottostare alle regole rigide delle esterne e dei confronti in studio. È, invece, esattamente il contrario: la produzione le permette incontri comunitari con più corteggiatori in cui poter parlare a cuore aperto della sua condizione, le organizza sorprese da parte dei colleghi tronisti per donarle momenti leggeri e spensierati, fa di tutto per farla sentire a suo agio. E a chi importa se mentre parla le si spezza la voce, se mentre legge una lettera le mani le tremano o se di tanto in tanto sembra avere lo sguardo perso nel vuoto. Lei è lì per ricoprire quel ruolo e chi l'ha scelta non se ne pente.

Le critiche sui social

Le decisioni autoriali, però, come accade dalle origini della tv e ancor di più attraverso i social, anche in questo caso si scontrano con il giudizio dei telespettatori. C'è chi pensa non sia sano accendere i riflettori sulle difficoltà della ragazza, chi crede avrebbe fatto meglio a concedersi il tempo necessario per superare la rottura con Manuel Maura, dal quale la romana si è sempre detta emotivamente dipendente. Soprattutto, c'è chi ritiene che avrebbe dovuto affrontare un percorso di psicoterapia prima di partecipare al programma.

Ma, che si ritenga o meno appropriata la presenza di Sorrentino sul trono di Uomini e Donne, una cosa è certa: Francesca e la sua ansia mettono in luce un format disposto ad andare incontro alle fragilità, a considerarle come un pretesto per mettere in scena le debolezze umane, piuttosto che fingere sia raro potersi trovare nella sua stessa condizione.

