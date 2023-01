L’ex di Temptation Island Federico Rasa indagato per danneggiamento: “Calci e insulti in ospedale” Federico Rasa, ex concorrente di Temptation Island, sarebbe indagato per danneggiamento dopo essersi infuriato al pronto soccorso: avrebbe tirato calci a porte e carrelli. “Cercava lo scontro con la guardia giurata. Ce l’aveva con medici e infermieri”, le parole di un testimone.

A cura di Gaia Martino

Probabili guai in vista per Federico Rasa, l'ex concorrente di Temptation Island che partecipò al programma nel 2021 con l'ex fidanzata Floriana Angelica. Stando a quanto raccontano i siti locali siciliani, il palermitano sarebbe andato in escandescenza al pronto soccorso del Civico ed avrebbe preso a calci i carrelli e le porte dell'ospedale. Ora risulterebbe essere indagato per danneggiamento.

Federico Rasa indagato per danneggiamento

I siti di informazione online Palermo Today e Giornale della Sicilia riportano la notizia che vede Federico Rasa protagonista. L'ex concorrente di Temptation Island si trovava al pronto soccorso del Civico quando, nonostante fosse già stato visitato e gli fossero già state somministrate le cure, non avrebbe gradito il trattamento ricevuto dai dottori e si sarebbe infuriato. Il palermitano avrebbe iniziato a tirare calci ai carrelli e alle porte dell'ospedale rompendo una bacchetta di metallo: con lui, stando a quanto si legge, sarebbero stati presenti altri tre ragazzi che, dopo aver seminato il caos, sarebbero scappati prima dell'arrivo della polizia. "Cercava lo scontro con la guardia giurata. Ce l’aveva con medici e infermieri. ‘Fate tutti schifo', diceva", le parole di un testimone a PalermoToday. L'ex fidanzato di Floriana Angelica con la quale partecipò a Temptation Island ora risulterebbe essere indagato per danneggiamento.

Federico e Floriana a Temptation Island 2021

Le parole su Instagram dopo l'accaduto

Stando a quanto raccontato negli ultimi giorni, Federico Rasa si sarebbe da poco sottoposto all'intervento di trapianto per i capelli. Nelle ultime ore, dopo la diffusione della notizia, in molti avrebbero chiesto dettagli sull'accaduto al diretto interessato. Su Instagram però l'ex di Temptation Island non ha dato ulteriori informazioni: "Poi vi spiegherò cosa è successo realmente", le sue parole.