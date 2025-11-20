L’ex dell’Isola Loredana Cannata arrestata in Vaticano, protestava contro la corrida durante l’udienza di Papa Leone

Loredana Cannata è stata arrestata il 19 novembre in Vaticano durante l’udienza generale di Papa Leone XIV. L'attrice, nota anche per il suo recente percorso all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, ha superato la transenna di piazza San Pietro inscenando una protesta contro la corrida. Cannata indossava una maglietta con la scritta “La corrida è peccato” e mostrava un cartello rivolto direttamente al pontefice: “Papa Leone: aiutaci ad abolire la corrida”. L’intervento delle guardie svizzere e del personale della sicurezza è stato immediato: è stata fermata e portata via mentre la piazza era ancora affollata per l’udienza.

A rendere nota la vicenda è stata PETA, l’organizzazione animalista internazionale di cui Cannata è attivista. L’azione fa parte della campagna che chiede alla Chiesa cattolica di prendere una posizione netta contro la corrida e di interrompere ogni forma di legame con una pratica ritenuta “violenta e crudele”. Cannata, vegana e crudista, negli anni ha partecipato a numerose manifestazioni a difesa dei diritti degli animali. Negli ultimi mesi è stata tra i protagonisti de L’Isola dei Famosi, dove aveva raccontato più volte il suo impegno attivista. Sulla donna ora procederà la magistratura vaticana, chiamata a valutare l’esito dell’intervento.

Cannata aveva ribadito più volte il suo impegno animalista anche durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, dove la sua posizione etica era diventata uno dei tratti distintivi del percorso. In Honduras aveva raccontato di essere vegana da anni e di aver scelto da tempo di non consumare né usare prodotti di origine animale. Il tema tornò più volte al centro del programma: l’attrice si era commossa durante alcune prove di pesca e si era scontrata con altri naufraghi per difendere gli animali, spiegando davanti alle telecamere che l’attivismo non era una posa da reality, ma parte della sua vita quotidiana.