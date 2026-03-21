L’eredità di Chuck Norris ammonta a 70 milioni di dollari: a chi andrà il patrimonio dell’attore

L’attore si è spento all’età di 86 anni dopo un malore improvviso. Dalle royalty multimilionarie di Walker Texas Ranger agli investimenti per le cure mediche della moglie Gena: ecco come sarà diviso il suo patrimonio da 70 milioni di dollari.

L’eredità di Chuck Norris, morto il 20 marzo a 86 anni, è lo specchio di una vita vissuta all'insegna della disciplina e di un fiuto per gli affari. Con la scomparsa dell’attore si apre il capitolo della successione di un patrimonio che, secondo le stime di Celebrity Net Worth e Fortune, ammonta a circa 70 milioni di dollari. Una cifra monumentale che non deriva solo dai "calci rotanti", ma da una gestione industriale della propria immagine.

Il patrimonio di Chuck Norris

Il pilastro della fortuna di Norris resta la serie cult Walker Texas Ranger. Oltre ai cachet stellari percepiti durante le otto stagioni (si parla di circa 375.000 dollari a puntata), l'attore possedeva una quota del 23% sui profitti dello show. Secondo quanto riportato da Parade e Hindustan Times, questa clausola contrattuale gli ha garantito royalty costanti per decenni grazie alle repliche mondiali, nonostante una battaglia legale vinta contro la CBS nel 2018 per il mancato versamento di parte di questi proventi. Non meno redditizia è stata la sua attività extra-set: per oltre trent'anni è stato il volto di Total Gym, trasformando il fitness in un business milionario, a cui si aggiunge la proprietà della CForce Bottling Co., azienda di acqua minerale fondata con la moglie Gena dopo aver scoperto una falda acquifera nel loro ranch in Texas.

Negli ultimi dieci anni, inoltre, Norris si era ritirato dalle scene a causa dei problemi di salute di sua moglie Gena O'Kelley. L'attore aveva investito cifre ingenti per le cure mediche della donna, colpita da un grave avvelenamento da metalli pesanti dopo alcune risonanze magnetiche.

Leggi anche La vita privata di Chuck Norris, due matrimoni e una figlia illegittima conosciuta solo da adulta

Chi sono gli eredi dell'attore

Il patrimonio di 70 milioni di dollari sarà diviso tra sua moglie Gena i suoi cinque figli, con i quali ha sempre mantenuto un legame solido: Mike e Eric, nati dal primo matrimonio, oggi registi e coordinatori di stunt; Dina, la figlia riconosciuta in età adulta con cui ha costruito un rapporto profondo; i gemelli Dakota e Danilee, nati nel 2001 dal matrimonio con Gena. Parte dell'eredità sarà inoltre destinata alla sua fondazione, la Kickstart Kids, che utilizza le arti marziali come strumento educativo per i giovani a rischio.