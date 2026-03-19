Chuck Norris ricoverato in ospedale a causa di un’emergenza: non sarebbe in gravi condizioni

L’86enne Chuck Norris è stato ricoverato alle Hawaii per un’emergenza medica ma sarebbe in buone condizioni. L’attore avrebbe rassicurato amici e fan a proposito del suo stato di salute.

Chuck Norris è stato ricoverato in ospedale sull’isola di Kauai, alle Hawaii, a causa di un’emergenza medica. La notizia è stata riportata da TMZ che non ha però specifica la natura del problema. Le fonti parlano di condizioni complessivamente stabili e di buon umore da parte dell’attore.

Secondo quanto riferito da un amico di Norris, fino a ieri il divo 86enne stava ancora allenandosi sull’isola senza alcuna difficoltà. Rassicuranti le indiscrezioni secondo le quali, dopo il ricovero, Norris sarebbe stato sentito al telefono mentre rassicurava allegramente alcuni amici sul suo stato di salute, comportamento che non farebbe pensare a qualcosa di grave. Per il momento, l’entourage dell’attore non ha ancora risposto alle richieste di aggiornamenti arrivate dalla stampa americana. Norris ha superato abbondantemente gli 80 anni, ma mantiene ancora uno stile di vita molto attivo. Nel giorno del suo compleanno, il 10 marzo scorso, l’attore ha condiviso sul suo profilo Instagram un video in cui si allena con il suo allenatore di boxe, accompagnato dalla didascalia: “Non invecchio. Aumento di livello. Oggi ho 86 anni! Niente è paragonabile a un po’ di azione in una giornata di sole per farti sentire giovane”.

Anche in quell’occasione, Norris si era detto grato di essere in buona salute e felice di poter festeggiare un altro anno. L’attore è noto per condividere spesso foto e video in cui pratica boxe, arti marziali o equitazione, attività che riflettono la sua grande passione per il movimento e l’allenamento, le stesse che lo hanno reso famoso in tutto il mondo come popolare interprete di film d'azione. Considerando lo stile di vita cui l'attore è da sempre abituato non è escluso che il ricovero sia legato a un piccolo incidente avvenuto durante una sessione di allenamento. E lascia sperare che Norris sarà dimesso presto.