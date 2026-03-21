La vita privata di Chuck Norris, due matrimoni e una figlia illegittima conosciuta solo da adulta

La vita privata di Chuck Norris, morto il 20 marzo all’età di 86 anni, è attraversata da una storia personale meno nota e decisamente più umana.

Prima ancora dei calci rotanti e dei meme, la vita privata di Chuck Norris, morto il 20 marzo all'età di 86 anni, è attraversata da una storia personale meno nota e decisamente più umana. Due matrimoni, una famiglia allargata e soprattutto un capitolo rimasto a lungo nascosto: quello della figlia avuta fuori dal matrimonio e incontrata soltanto quando lei aveva già 26 anni. Un dettaglio che racconta molto più di qualsiasi leggenda costruita attorno al suo nome.

Norris nasce a Ryan, in Oklahoma, figlio di Wilma Scarberry e di Ray Norris, che nella vita fa un po’ di tutto: meccanico, autista di autobus, camionista. Le sue origini sono principalmente inglesi, con ramificazioni scozzesi, gallesi, tedesche e, secondo alcune ricostruzioni, anche Cherokee. Il nome Chuck gli viene dato in onore di Carlos Berry, pastore del padre. Cresce con due fratelli, Wieland e Aaron, in un contesto tutt’altro che semplice: un’infanzia segnata da difficoltà economiche, timidezza e scarso rendimento scolastico. Quando ha sedici anni, i genitori divorziano e lui si trasferisce con la madre prima in Kansas e poi in California.

Nel 1958 il primo matrimonio, sposa Dianne Holechek, che aveva conosciuto ai tempi del liceo. Dal matrimonio nascono due figli, Mike ed Eric. Ma proprio negli anni in cui la sua vita familiare sembra prendere forma, accade qualcosa destinato riemergere molto tempo dopo: nel 1963 Norris ha un'altra figlia, Dina, da una relazione extraconiugale.

La vicenda resta nell’ombra per anni. È lo stesso Norris a raccontarla pubblicamente solo nel 2004, rivelando di aver incontrato la figlia quando lei aveva già 26 anni. Dina, che aveva scoperto l’identità del padre a 16 anni, decide di scrivergli una lettera per dirgli la verità. Da lì, il primo incontro e l’inizio di un rapporto che fino a quel momento non era mai esistito.

Il primo matrimonio con Holechek si conclude nel 1989. Qualche anno dopo, nel 1998, Chuck Norris si risposa con la modella Gena O’Kelley. Dalla loro unione nascono due gemelli, Dakota Alan e Danilee Kelly, nel 2001. Intorno a lui si costruisce così una famiglia allargata, che comprende anche i figli e i nipoti avuti dai primi due figli, Mike ed Eric, oltre al nipote Dante, figlio di Dina. Una vita che, al di là del mito, somiglia molto di più a quella di un uomo che a quella di una leggenda.