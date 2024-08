video suggerito

Le gemelle Kessler: "Una pacca sul sedere da un uomo è un complimento, non una molestia sessuale" "Una pacca sul sedere non è così grave. Non è un'avance sessuale ma un complimento", hanno spiegato le gemelle Kessler, Alice e Ellen, raccontando se durante la loro carriera sono state vittime di molestie sessuali.

A cura di Elisabetta Murina

"Una piccola pacca sul sedere non è una avance sessuale, ma un complimento". Le gemelle Kessler, Alice e Ellen, hanno le idee chiare su cosa si intenda per molestia sessuale. Le soubrette, diventate famose in Italia negli anni Settanta, hanno raccontato al settimanale Gente come hanno vissuto le avances da parte degli uomini e come hanno percepito i complimenti nel corso della loro carriera.

Le gemelle Kessler e gli episodi di molestie sessuali

Alice e Ellen Kessler sostengono che una "pacca sul sedere" non sia una molestia sessuale, anzi, non infastidisce nessuna delle due. "Non è così grave. Al contrario, la trovo divertente", ha spiegato Ellen. E anche Alice è d'accordo: "Non è una avance sessuale, ma un complimento. Come quando qualcuno ti dice che hai un bel seno, non mi infastidisce".

Alice Kessler ritiene anche "assurdo" che se oggi un uomo "guarda due volte intensamente il seno di una donna" venga considerato un "molestatore": "Le donne non si devono meravigliare se vengono disturbate quando si vestono in modo provocante. Le star che percorrono oggi i red carpet sono tutte mezze nude".

Alice e Ellen insieme anche dopo la morte

Le gemelle Kessler, 87 anni, hanno espresso nei rispettivi testamenti la volontà di conservare insieme le loro ceneri, così da rimanere una accanto all'altra anche dopo la morte. "L'urna comune fa risparmiare spazio. Al giorno d'oggi si dovrebbe risparmiare spazio ovunque. Anche al cimitero", aveva spiegato Alice al quotidiano tedesco Blid. Lei e Ellen desiderano mischiare le loro ceneri con quelle della madre, ma anche del loro barboncino Yello, venuto a mancare all'età di 14 anni a causa di problemi cardiaci.