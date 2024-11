video suggerito

Le cause della morte del ballerino russo Vladimir Shklyarov: caduto dal balcone, aveva preso antidolorifici Il Teatro Mariinsky ha reso note le cause della morte di Vladimir Shklyarov, stella del balletto russo morto a 39 anni. L’etoile sarebbe deceduto a seguito di una caduta accidentale dal balcone di un edificio di San Pietroburgo. Si trovava sotto l’effetto di antidolorifici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Sarebbe stata una caduta accidentale dal balcone verificatasi mentre si trovava sotto l’effetto di antidolorifici a determinare la morte di Vladimir Shklyarov, ballerino russo 39enne scomparso il 16 novembre. A far trapelare le prime indiscrezioni circa la causa della morte è stata Anna Kasatkina, ufficio stampa del Teatro Mariinsky, per la cui compagnia Shklyarov si esibiva nel ruolo di etoile. Il ballerino sarebbe caduto dal quinto piano di un appartamento di San Pietroburgo mentre si trovava sotto l’effetto di antidolorifici, medicinali che stava assumendo a causa di un infortunio alla schiena che lo avrebbe costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico questa settimana.

Aperta un’indagine sulla morte di Vladimir Shklyarov

Secondo l’agenzia di stampa russa RIA Novosti, sarebbe stata avviata un’indagine federale per chiarire le circostanze in cui si è verificato il decesso del ballerino. “Si tratta di una perdita enorme per la compagnia e, in generale, per tutto il mondo del balletto contemporaneo”, ha fatto sapere il Teatro Mariinsky in una nota. L’etoile era sposato con la collega ballerina Maria Shirinkina Shklyarov. La collega Irina Baranovskaya, via Telegram, ha definito la morte di Shklyarov uno “stupido e insopportabile incidente”. Numerosi i colleghi che sostengono l’etoile fosse uscito sul balcone a fumare per poi perdere l’equilibrio.

Chi era Vladimir Shklyarov

Nato a San Pietroburgo nel 1985, il danzatore era entrato a far parte della compagnia del Teatro Mariinsky nel 2003 e nel 2011 aveva ottenuto il ruolo di primo ballerino, la posizione più alta prevista dalla compagnia. Nel corso della sua lunga carriera durata 20 anni, Shklyarov si è esibito in produzioni internazionali quali Swan Lake, Romeo e Giulietta , The Sleeping Beauty, Don Chisciotte e Alice nel paese delle meraviglie di Christopher Wheeldon. La sua attività di primo ballerino gli aveva permesso di girare il mondo e calcare palchi prestigiosi quali il Metropolitan Opera di New York City e la Royal Opera House di Londra. Il matrimonio con la collega Maria Shirinkina fu celebrato nel 2013. La coppia ha avuto due figli.