Anastasia Kuzmina infortunata, non può ballare: cosa è successo e cosa ha fatto Paolantoni per restare in gara "Anastasia Kuzmina non può mettere il piede a terra": l'annuncio di Milly Carlucci ma l'esibizione viene fatta solo da Paolantoni per evitare l'eliminazione da regolamento.

"Anastasia Kuzmina non può mettere il piede a terra". Sono state queste le parole di Milly Carlucci nel corso della diretta di Ballando con le stelle del 16 novembre. Però, qualcosa sono riusciti a inventarsi: Francesco Paolantoni, infatti, ha ballato per Anastasia, posta sul divano con una vistosa fasciatura. Era l'unico modo per rispettare il regolamento.

Il punteggio della giuria li penalizza

"È evidente di quanto appoggio abbiano bisogno Francesco e Anastasia" spiega Milly Carlucci dopo i voti della giuria, che ovviamente non sono stati lusinghieri. La coppia rischia davvero l'eliminazione nella serata. Ad ogni modo, nonostante tutto, il regolamento del programma è stato rispettato. La coppia è riuscita a completare un'esibizione di più di quaranta secondi, sebbene questa esibizione è risultata comunque incompleta. La speranza a questo punto è che il pubblico non sentenzi alcuna eliminazione per la coppia e che gli possa dare la possibilità di recuperare e rimettersi a pieno.

L'incidente in diretta

Sabato scorso, 9 novembre, è stata davvero una serata sfortunata per Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle: la ballerina, partner di Francesco Paolantoni, è caduta durante una toccante esibizione, riportando una distorsione alla caviglia. La coppia aveva dedicato la performance alla memoria di Tina, sorella del comico recentemente scomparsa, ma un errore nella presa da parte di Paolantoni ha provocato la caduta della ballerina, che ha subito un infortunio alla caviglia. Dopo l’incidente, Kuzmina non è più tornata in pista: Milly Carlucci ha spiegato che la ballerina si trovava dietro le quinte per essere visitata da un fisioterapista. Anastasia, durante un collegamento con la sala delle stelle, ha confermato la diagnosi: “Mi fa male, Milly,” aveva detto con evidente rammarico.