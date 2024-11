video suggerito

È morto il ballerino Vladimir Shklyarov, la stella della danza aveva 39 anni È morto a 39 anni, il ballerino russo Vladimi Shklyarov, stella internazionale della danza ed ètoile del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo. Le circostanze della scomparsa sono ancora ignote, stando a quanto riportato finora si tratterebbe di un incidente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ilaria Costabile

È morto a soli 39 anni, il ballerino russo Vladimir Shklyarov, un'icona del balletto russo, étoile del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, da cui è arrivato l'annuncio della sua scomparsa. La morte è avvenuta nella serata di sabato 16 novembre, in circostanze ancora sconosciute e piuttosto sospette. Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa RIA Novosti, il Comitato investigativo russo avrebbe avviato un’indagine dichiarando: "La causa preliminare della morte è stato un incidente".

Chi era Vladimir Shklyarov

Dal 2011 Vladimir Shklyarov era primo ballerino del Mariinsky, era un artista emerito della Russia. Nato a Leningrado il 9 febbraio 1985, sin da bambino aveva dimostrato di avere una particolare passione per la danza, tanto da diplomarci all'Accademia Vaganova, tra le più importanti al mondo per il metodo e la disciplina insegnate ai suoi allievi. Il suo percorso di formazione si conclude nel 2003, in quegli anni si è formato sotto la supervisione VItaly Afanaskov, subito dopo il diploma entra nella compagnia di San Pietroburgo. Con il lavoro nella compagnia aveva girato i teatri più importanti del mondo, dal Metropolitan Opera di New York alla Royal Opera House di Londra, passando anche in Italia e conquistando una fama internazionale. Nel 2013 aveva sposato la ballerina solista del Mariinsky Maria Shirinkina ed era diventato padre di due bambini, Alexey e Alexandra.

La carriera nel mondo della danza

Con il Balletto Mariinskij ha interpretato importanti ruoli maschili di repertorio classico, come quello di James ne ‘La Sylphidè, Albrecht in ‘Gisellè, Solor ne'La Bayadèrè, il Principe Desiderio ne' La bella addormentatà, Siegfried ne' Il lago dei Cignì, il principe ne ‘Lo schiaccianoci', Jean de Brienne in ‘Rajmondà, Basilio in ‘Don Quixotè' e ruoli principali in ‘Paquità', ‘Le Spectre de la rosè', ‘Les Sylphides' e ‘Jewels'. Per un anno, su invito di Igor Zelenskij, è stato anche ètoile della compagnia dell'Opera si Stato della Baviera.

Il cordoglio del Teatro Mariinskij

Nell'annuncio divulgato dalla compagnia di San Pietroburgo emerge il dolore per la scomparsa, così improvvisa, di uno dei talenti più ammirati della danza. Il dolore della perdita si unisce a quello della famiglia, come si legge nelle righe che seguono:

Il primo ballerino del Teatro Mariinskij, Vladimir Shklyarov, è morto tragicamente. Questa è un'enorme perdita non solo per il Teatro, ma anche per tutta l'arte del balletto di oggi. Porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia, agli amici dell'artista e a tutti i numerosi appassionati del suo lavoro e del suo talento. Le sue illimitate capacità creative sono state riconosciute da molti premi, ma ha ricevuto il titolo principale nel 2020, diventando un Artista onorario della Russia. Un interprete espressivo, assolutamente inimitabile e un ballerino virtuoso, accademicamente impeccabile, che è soggetto a tutti gli stili: è così che Vladimir Shklyarov sarà ricordato dal pubblico.