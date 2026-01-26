L’avvocato di Signorini: “Corona non può parlare di lui e della famiglia Berlusconi, altrimenti andrà in carcere”

Domenico Aiello, avvocato di Alfonso Signorini, spiega a Fanpag.it che la misura che ha raggiunto Fabrizio Corona a poco ore dalla pubblicazione della nuova puntata di Falsissimo gli impedirà di parlare del giornalista e della famiglia Berlusconi. Gravissime le conseguenze in caso di trasgressione.

Domenico Aiello, avvocato che insieme a Daniela Missaglia difende Alfonso Signorini, ha dichiarato a Fanpage.it che il provvedimento adottato nelle ultime ore nei confronti di Fabrizio Corona impedirà all’ex re dei paparazzi di pubblicare contenuti che abbiano per oggetto non solo il giornalista, ma anche la famiglia Berlusconi. Qualora Corona dovesse trasgredire e decidere di pubblicare la puntata di Falsissimo prevista per stasera – o qualunque contenuto futuro – senza rimuovere ogni riferimento ai soggetti citati, rischierebbe conseguenze penali, perfino il carcere.

Gli avvocati di Corona impugneranno la decisione del tribunale

Nel frattempo, gli avvocati che assistono Fabrizio Corona hanno annunciato l’intenzione di impugnare la decisione del tribunale che gli impedisce di parlare di Signorini. Lo stesso Corona, attraverso il suo canale Telegram, ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di fermarsi e ha invitato i suoi sostenitori a schierarsi al suo fianco. “Perché oggi zittiscono me, ma domani zittiranno voi”, ha scritto, riferendosi al provvedimento che lo riguarda.

Che cosa prevede il provvedimento a carico di Fabrizio Corona

Il provvedimento firmato dal giudice Roberto Gentile del Tribunale civile di Milano obbliga Corona a non pubblicare ulteriori contenuti che facciano riferimento alla sfera privata di Alfonso Signorini. Gli viene inoltre intimato di rimuovere entro un massimo di due giorni le due puntate già pubblicate relative al cosiddetto “caso Signorini”, pena una sanzione di 2.000 euro per ogni violazione, moltiplicata per ciascun giorno di inadempienza.

Corona è stato inoltre condannato al pagamento delle spese legali del procedimento, pari a 9.000 euro, e all’obbligo di depositare tutti i supporti fisici in suo possesso contenenti materiale riconducibile alla vita privata del conduttore del Grande Fratello Vip, inclusa la corrispondenza con terzi, oltre a fotografie e video.