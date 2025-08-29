L’attore Michael Ward, star di Top Boy, accusato di stupro e aggressione sessuale: “Dimostrerò la mia innocenza”

Michael Ward è uno degli attori emergenti più promettenti dello spettacolo inglese, ma il 27enne deve rispondere delle accuse di stupro e aggressione sessuale ai danni di una donna. “Dimostrerò la mia innocenza” ha detto in una dichiarazione dello scorso luglio, intanto c’è stata la prima udienza preliminare.

È stato tra i vincitori come miglior attore di un Bafta, il riconoscimento dedicato alla TV in Inghilterra, ma Michael Ward, star della serie britannica Top Boy, è ora al centro del clamore mediatico per motivi che non hanno a che fare con il suo lavoro. È infatti accusato di violenza sessuale e nella giornata di giovedì 28 agosto, si è trovato davanti al Thames Magistrates' Court di Londra per un’udienza preliminare.

L'udienza per stupro e aggressione sessuale

L'attore 27enne, di origini Giamaicane, ha due capi di imputazione per stupro e tre per aggressione sessuale, tutti ai danni di un'unica donna. Secondo quanto riferito dalla polizia metropolitana di Londra, i fatti risalirebbero a gennaio 2023. Nel corso dell'udienza, piuttosto breve secondo quanto riportato dalla Bbc, l'attore ha confermato la sua identità e l'indirizzo di residenza, il giudice ha poi disposto la libertà su cauzione, aspettando la prossima udienza che avrà luogo il 25 settembre 2025 presso la Snaresbrook Crown Court. Ward ha respinto le accuse che gli sono state rivolte e in una dichiarazione dello scorso luglio ha detto di aver: "cooperato pienamente con la polizia fin dall'inizio dell'indagine» e di «avere piena fiducia che l’inchiesta dimostrerà la sua innocenza".

La carriera di Michael Ward

Michael Ward ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo piuttosto giovane, appena ventenne, considerando che il primo ruolo di rilievo lo ha conquistato nel 2019 con il film Blue Story e l'anno successivo ha anche ottenuto un Bafta Rising Star Award. È stato poi il personaggio di Jamie, nella serie Top Boy trasmessa su Netflix dal 2019 al 2022. Ha poi recitato accanto ad Olivia Colman nel film Empire of Light di Sam Mendes e ha ottenuto un ruolo nel film western Eddington diretto da Ari Aster, dove ha recitato al fianco di attori del calibro di Pedro Pascal, Joaquin Phoenix, Emma Stone e tanti altri