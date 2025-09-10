James McAvoy aggredito in un bar a Toronto: colpito alle spalle da un uomo, cosa è successo

L’attore James McAvoy è stato aggredito in un bar da un uomo mentre trascorreva una serata con la moglie e i produttori del suo film, California Schemin’. In un locale di Toronto, mentre era di spalle, un uomo gli ha sferrato un pugno: cosa è successo e come sta ora.

L'attore James McAvoy è stato aggredito da un uomo in un bar a Toronto lo scorso lunedì sera. Era in compagnia della moglie, Lisa Liberati, e i produttori del suo film in uscita al cinema, quando uno sconosciuto gli ha sferrato un pugno cogliendolo di sorpresa. McAvoy si trovava a Toronto perché nel weekend aveva partecipato al Toronto International Film Festival per la premiere mondiale di California Schemin, da lui interpretato e diretto.

L'aggressione a James McAvoy: cosa è successo in un bar

People.com racconta cosa è accaduto lo scorso lunedì sera al bar Charlotte's Room di Toronto. James McAvoy stava trascorrendo una serata informale con la moglie, Lisa Liberati, e i produttori del suo film quando è stato improvvisamente aggredito da un uomo. "Uno sconosciuto che aveva bevuto troppo era alle sue spalle e lo ha colpito con un pugno", si legge nel racconto della serata fornito dal tabloid statunitense. L'attore non si è ferito e ha cercato di calmare l'uomo mentre lo staff del locale provava a separarli: dopo l'aggressione, l'uomo è stato scortato all'esterno del locale con il divieto di rientrare.

Il nuovo film di James McAvoy, California Schemin'

California Schemin' è il nuovo film che vede protagonista nei panni di attore e regista James McAvoy. Basato sulla storia vera di due scozzesi che fingono di essere americani per diventare star dell'hip hop, è stato presentato al Toronto International Film Festival lo scorso weekend. Per McAvoy si è trattato della prima volta alla regia di un film: ha definito l'esperienza "stressante", ma "fantastica". "Ho amato raccontare storie come attore per 30 anni" – ha detto, riporta People.com – "Ora c'è l'evoluzione di questo amore. Ora amo raccontare storie come regista perché ho più strumenti a disposizione per farlo. È stato un privilegio". Prossimamente il film arriverà nei cinema.